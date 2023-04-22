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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecek, Kerem Baki, Sinem Tetik

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 2, Ennis 16, Toure 11, Doyle 14, Manek 13, Milaknis, Tolga Geçim 7, Özgür Cengiz 3, Emre Tanışan

Anadolu Efes: Beaubois 2, Cylburn 18, Pleiss 4, Micic 17, Baye 10, Larkin 7, Furkan Haltalı 3, Buğrahan Tuncer 2

1. Periyot: 20-19

Devre: 35-33

3. Periyot: 53-51





BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes'i 66-63 yendi.

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