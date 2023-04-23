Bakan Varank, Bursa'da Molla Yegan Çocuk Üniversitesinin açılışında konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi kalkındırmanın hep geleceğe bakmanın derdinde olduk. Onun için de evlatlarımızı dünyanın trendlerine uygun bir şekilde yetiştirmek, onlara ihtiyaç duydukları becerileri, donanımı kazandırmak için de gerek merkezi hükümetimizle, gerek belediye başkanlarımızla önemli işlere imza atmaya çalışıyoruz." dedi.

Varank, Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Molla Yegan Çocuk Üniversitesinin açılışında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Yıllardır yürüttükleri hizmet siyasetinin en güzel örneklerinden birinin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Varank, "Burası Yıldırım Beyazıt Külliyesi'nin bir parçasıydı. Tarihte burada alimler, devrin bilim insanları, dünyanın geleceğini etki edecek bilimsel çalışmalar, ilmi faaliyetler yürütüyorlardı. İşte o medresenin bir parçasını bugün aslına uygun bir şekilde Yıldırım Belediyesi, valiliğimizin de katkılarıyla restore etti. Aslına uygun bir şekilde inşallah burası bundan sonra faaliyet göstermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Varank, Bursa'nın bir medeniyet kenti olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Böyle bir mekanı geçmişle geleceği buluşturacak şekilde restore eden, içerisindeki faaliyetlerle geleceği hedefleyen bir hale getiren belediye başkanımıza ben en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Biz 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi kalkındırmanın hep geleceğe bakmanın derdinde olduk. Onun için de evlatlarımızı dünyanın trendlerine uygun bir şekilde yetiştirmek, onlara ihtiyaç duydukları becerileri, donanımı kazandırmak için de gerek merkezi hükümetimizle, gerek belediye başkanlarımızla önemli işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bilim merkezleri açıyoruz. Dene, yap, teknoloji atölyeleri açıyoruz. Bilim fuarları düzenliyoruz. İşte Molla Yegan Çocuk Üniversitesi gibi evlatlarımızın burada geleceğin teknolojilerini öğrendikleri robotikten kodlamaya, malzemeden tasarıma kadar farklı bilgilerle kendilerini yetiştirdikleri bilim merkezlerini açıyoruz."

- "Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım"

En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun altını çizen Bakan Varank, "Buraya gelen genç kardeşlerimiz, burada adeta astronot kıyafetlerine benzer kıyafetler giymiş yavrularımız, burada elde edecekleri bilgilerle, tecrübelerle dünyaya meydan okuyacaklar. Geleceğin Aziz Sancar'ları olacaklar, geleceğin Selçuk Bayraktar'ları olacaklar. Biz buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, merkezin açılışına Togg ile geldiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan Türkiye'nin ihtiyacı olan altyapıları eksiklikleri biz bu ülkeye kazandırırken diğer yandan da bunun gibi vizyoner işlere imza atmak için mücadele ettik. İnşallah bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Bugün nasıl Bursalı Togg ile gurur duyuyorsak emin olun sizin buradaki evlatlarınız, bizim aziz yavrularımız Türkiye'nin elektrikli otomobilini değil, hidrojenle çalışan otomobilini yapacaklar. Çünkü bizim gençlerimizde bu potansiyel var. Bizim insanımızda bu kabiliyet var. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmenin sevdasında olalım. Ondan sonra başaramayacağımız hiçbir şey olmaz."

- "Avrupalının aklına Bursa gelecek"

Türk insanın, ülkenin başarılarının farkında olduğunu dile getiren Varank, Togg ile Bursa sokaklarında gezerken gurur duyulduğunu vurguladı.

Varank, Bursa halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, "İnşallah biz o layık olduğu hizmetleri, yatırımları Bursalılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bursa'yı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın örnek şehirlerinden bir tanesi yapacağız. Avrupa'da 'üretimde neresi güçlü' dediklerinde, 'tarımda neresi güçlü' dediklerinde, 'turizmde neresi güçlü' dediklerinde Avrupalının aklına Bursa gelecek. Biz onun için çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli bir açılış. Evlatlarımızı geleceğe taşıyacak, Türkiye yüzyılını inşa edecek aziz evlatlarımıza önemli kabiliyetler kazandıracak bir yatırım. Biz zaten 21 yıldır bunun derdindeyiz." ifadesini kullandı.

Geçen hafta Bursa'da TEKNOFEST kapsamında Savaşan İHA Yarışması'nın düzenlendiğini anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"Bu hafta inşallah insansız hava araçları yarışmaları yine Bursa'da düzenlenecek. Ben buradan genç kardeşlerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Mutlaka annenizin, babanızın koluna yapışın. 'Anne, baba beni İHA yarışmalarına götür, orada abilerim, ablalarım neler yapıyor? Ben bunu görmek istiyorum' deyin. Tamam mı? Mutlaka annenizi babanızı sıkıştırın. Siz gelecekte neler başaracaksınız? Onun örneklerini Bursa'da İHA yarışmalarında görün."

Bakan Varank, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e tüm vatandaşları davet etti.

Konuşmanın ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bakan Varank'a günün anısına tablo hediye etti. Daha sonra çocukların da katılımıyla kurdele kesilerek Molla Yegan Çocuk Üniversitesinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Varank ve beraberindekiler açılışın ardından merkezi gezdi.

Açılışa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekili adayları, Yıldırımlı çocuklar ve aileleri katıldı.

- Molla Yegan Çocuk Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği, karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders alanından oluşan medrese Yıldırım Belediyesince restore edildi.

Yaklaşık 6 asırlık tarihi yapı, yenilenen konseptiyle çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra özellikle "Uzay ve Dünya Atölyesi" ile küçük kaşiflerin yetişmesine imkan sağlayacak.

Es-Sufi'nin gök küresi ve Piri Reis'in haritasının, güneş, ay ve dünyanın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunduğu yerleşkede ayrıca, drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alıyor.

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