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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'da Merinos Parkı'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin gösteriler yaptığı ve şiir okuduğu programda İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, günün önemini belirten konuşma yaptı.

Vatan Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda çocuk katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Vali Erol Ayyıldız, İl Garnizon Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bilecik

Bilecik'teki tören İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Atatürk Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, günün anlam ve önemine dair şiirlerini okudu. Mehmet Nuri Efendi Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından müzikli gösterisi ile devam eden etkinlikte, öğrenciler tarafından halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı.

Etkinliğe Vali Vekili Akgün Corav, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bilecik'in Gölpazarı, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli programlarla kutlandı.

- Kütahya

Dumlupınar Spor Salonu'ndaki etkinliklerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından, öğrenciler şiir okudu ve gösteri sundu.

- Yalova

Yalova'daki tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Bir öğrencinin şiirini okumasının ardından program, il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel tarafından verilmesiyle devam etti.

Kutlama programı, okulların hazırladığı spor ve halk oyunları gösterileriyle son buldu.

Çınarcık'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çınarcık Cumhuriyet Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

- Çanakkale

Çanakkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrencilerle Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları, Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programlarda, öğrenciler şiirler okudu farklı okulların hazırladığı gösteriler sunuldu.

Program, Ercan Kıvrak İlkokulunun 300 öğrencisinden oluşan ritim grubunun darbuka gösteriyle sona erdi.

Kutlamalara, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 9. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, öğrenciler ve aileleri katıldı.


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