Bakan Varank, Bursa Büyükşehir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Şenliği'ne katıldı

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Merinos Parkı'nda düzenlenen şenlikte TRT Çocuk'un sevilen dizisi "Rafadan Tayfa"nın maskotları müzikal gösteri sundu. Sahneye çıkan Bakan Varank, çocuklara Rafadan Tayfa'nın mimarının ismini bilip bilmediklerini sordu.

Daha sonra Rafadan Tayfa'nın yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan'ı da sahneye davet eden Varank, Fidan için çocuklardan alkış istedi.

Varank, Fidan'ın Rafadan Tayfa'dan sonra Teknolojik Tayfa'yı, arkasından Galaktik Tayfa'yı yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra Bursa'da hem Teknolojik Tayfa etkinliklerini hem Galaktik Tayfa sinema filmini sizlere izleteceğiz. Şimdi biz bunları niye yapıyoruz biliyor musunuz? Sizler teknolojinin yıldızı olun diye yapıyoruz. Sizler Türkiye'nin geleceğini inşa edin diye yapıyoruz. Onun için ben özellikle genç arkadaşlarımdan bir söz almak istiyorum. Sizler Türkiye'nin gelecekteki Aziz Sancar'ları olmaya var mısınız? Türkiye'nin gelecekteki Selçuk Bayraktar'ları olmaya var mısınız? Türkiye'nin yeni otomobillerini gelecekte yapmaya var mısınız? Sizler böyle oldukça Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Türkiye'nin otomobili burada. Bu sabah çocuk üniversitesinin açılışını gerçekleştirdik. GUHEM burada. Bursa bilim ve teknolojiyle yoluna devam edecek. Bizler sizin hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz."

Folklor gösterilerinin sunulduğu şenliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda çocuk katıldı.



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