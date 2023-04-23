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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te seçim ofisi açılışında konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te seçim ofisi açılışında konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biliyorsunuz İstanbul'un bir belediye başkanı var, Ekrem İmamoğlu. Şu anda İstanbul hariç her yerde dolaşıyor. Şöyle bir açıklama yapmış, demiş ki 'Aslında bana bu aracı verseler ben herkesten daha fazla havasını attırırım.' Şimdi 'fabrika yok'tan bu aşamaya gelmeleri elbette bir ilerleme ama dolaşırken kendi havası demek ki yetmiyor ki Togg'un havasına ihtiyacı var. Onunla hava atmak istiyor." dedi.

Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki AK Parti Seçim Ofisi açılışında yaptığı konuşmada, 21 yıldır memlekete hizmet etmenin derdinde olduklarını söyledi.

Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceklerini belirten Varank, "Bakın ben buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldim. Türkiye'nin otomobili sadece bir araç değil. Bu ülkenin istediğinde, bir araya geldiğinde neleri yapabileceğinin en güzel kanıtlarından bir tanesi. Eğer siyasi iktidar, gerçek bir lider, bir projenin arkasında durursa neleri başarabileceğimizin en güzel ispatı." ifadesini kullandı.

Varank, Türkiye'nin otomobili projesini ilan ettiklerinde dalga geçenlerin olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"En son Millet İttifakı'nın adayı, yedili koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu ne diyordu? 'Hani bakanlar, başbakanlar, şirket temsilcileri, masanın başında toplanmıştınız, imzalar atmıştınız, törenler düzenlemiştiniz, hani otomobil nerede?' diye soruyordu ya işte otomobil nerede? Bugün Gemlik'te. Bizler hep yapmanın derdinde olduk. Üretmenin derdinde olduk. Hizmet getirmenin derdinde olduk. Birileri ise hep kötülemenin derdinde oldu. Hep bizim paçamızdan tutup aşağı çekmenin derdinde oldu ama biz onlara aldırış etmiyoruz. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yolumuza nasıl devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

"Bu otomobil nerede? Siz bunları İtalya'da ürettiriyorsunuz" diyenlerin şimdi ağız değiştirmeye başladığını anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz İstanbul'un bir belediye başkanı var, Ekrem İmamoğlu. Şu anda İstanbul hariç her yerde dolaşıyor. Şöyle bir açıklama yapmış, demiş ki 'Aslında bana bu aracı verseler ben herkesten daha fazla havasını attırırım.' Şimdi 'fabrika yok'tan bu aşamaya gelmeleri elbette bir ilerleme ama dolaşırken kendi havası demek ki yetmiyor ki Togg'un havasına ihtiyacı var. Onunla hava atmak istiyor. Kendisi ön sipariş verdi mi, vermedi mi bilmiyorum ama madem bu araca çok meraklı ben kendisine benim aracımı bir tur atması için veririm. Ama öyle beleşe tur olmaz. Yanına Kılıçdaroğlu'nu bindirecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek. Osmangazi Köprüsü'nden geçecek, Çanakkale Köprüsü'nden geçecek. O bizim eserlerimizi beraber görecek, takdir edecek o zaman bir tur veririz."

- "Ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız"

Varank, yapamayacakları hiçbir şeyin sözünü vermediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz kurusıkı atarak siyaset yapmıyoruz. Kılıçdaroğlu çıkmış geçen gün 'Ben Şanlıurfa'da dedim ki Şanlıurfa Belediyesi'ni bize verin. Biz bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz.' diyor. Sizce verebilir mi? Aynı zamanda şunu diyor. 'Ben tabii ki güneş enerjisinden, elektrik üreteceğim. Çiftçiye bedava vereceğim. Allah'ın güneşi parayla mı? Tabii ki bedava vereceğim.' Peki ben kendisine soruyorum. Şu anda Gemlik'teyiz değil mi? Burada çiftçilerimiz var mı? Gemlik Belediyesi kimde? Peki burada Allah'ın güneşi parayla mı? Sen niye çiftçiye bedava elektrik vermiyorsun? Biz ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'na kararlılıkla ilerleyeceğiz."

Gemliklilerden 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçmek için söz isteyen Bakan Varank, "Allah'ın izniyle biz kararlı olalım. Biz yolumuza devam edelim. Bakın bu çıkar çatışması içerisinde olanlar, PKK ile pazarlık yapanlar, sağa sola bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtanlar onların hepsi tarihi çöplüğüne gidecek ama biz ilelebet bu ülkeyi payidar etmeye devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmeye devam edelim." ifadesini kullandı.

- "Kurusıkı atanları dikkate almayın"

Varank, bundan sonra Gemlik'in bir bakanı olduğunu dile getirerek, "Gemlik'in bakanı Gemlik'e de Bursa'ya da en güzel şekilde hizmet edecek. Nasıl Türkiye'nin otomobili fabrikası buraya geldi. Bu ülkeyi kalkındırıyorsa aynı şekilde pazartesi günü Türkiye'nin ilk otomotiv batarya fabrikasının temellerini de yine Gemlik'te atacağız. Gemlik Bursa'yı da kalkındıracak, Türkiye'yi de kalkındıracak." diye konuştu.

Vatandaşın karşısına planlı programlı çıktıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Sizin karşınıza programla, projeyle çıkmayanları, kurusıkı atanları dikkate almayın. Kim ki bugüne kadar bir şeyler üretti. Yaptıkları, yapacaklarının teminatı sizler onlara kulak kesilin. Evet zaman zaman sıkıntılarımız var. Dünya konjonktüründen kaynaklanan sıkıntıları, ekonomideki sıkıntıları yaşıyoruz ama bunları izale etmek için de biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu ekonomik sıkıntıları gündeme getirenlere de şunu söyleyeyim. Bakın şu anda Cumhuriyet Halk Partili Türkiye'de belediyeler var. Eğer bu vatandaşı düşünüyor olsalardı kendi hizmetlerini daha ucuzlatırlardı. Şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu CHP'li belediyeler satıyor. Şu anda Türkiye'nin en pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. Şu anda Türkiye'nin en pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor. Onun için onların kurusıkı atmalarına lütfen kanmayın. Biz bugüne kadar sizlerle beraber yürüdük. İnşallah sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Varank, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gemlik'e geleceğini, batarya tesisinin temel atma töreni öncesinde 15 Temmuz Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Gemlik Teşkilatı, AK Parti milletvekili adayları ile çok sayıda partili katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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