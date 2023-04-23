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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Orhangazi'de seçim ofisi açılışında konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Orhangazi'de seçim ofisi açılışında konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nasıl Türkiye'nin otomobilinin fabrika temelini attık, şimdi otomobiller üretiliyor, batarya fabrikasının da inşaatına başlayacağız. Önümüzdeki sene Türkiye kendi bataryalarını üretecek. Hem kendi kullanacak hem dünyaya ihraç edecek." dedi.

AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı da olan Bakan Varank, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki AK Parti Seçim Ofisi açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için adeta ömrünü verdiğini söyledi.

Her zaman üretimden, taş üstüne taş koymaktan yana olduklarına belirten Varank, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin kader seçimi olduğunu kaydetti.

Varank, tam bağımsız bir Türkiye için bu seçimin önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu kader seçiminde bize çok iş düşüyor. Bizim kapı kapı dolaşmamız lazım. Onlara en güzel şekilde anlatmamız lazım. Bu PKK'yla pazarlık yapmaya bile yeltenen yedili koalisyona 'oy vermeyin' dememiz lazım. Bakın bunlar kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapıyorlar. Ne diyor Kılıçdaroğlu? 'Selahattin Demirtaş'ı ben hapisten çıkaracağım' diyor değil mi? Sen kimsin ki hapisteki bir adamı çıkarıyorsun? Sen yargıya müdahale mi edeceksin? Demek ki bunların niyetleri başka. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Türkiye'nin Yüzyılı'nı inşa edeceksek yolumuza kararlı bir şekilde devam etmemiz lazım. İnşallah bu yürüyüşü aynen devam ettireceğiz."

- "Biz her zaman sözümüzün eri olduk"

Bakan Varank, 14 Mayıs akşamı Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye bayram yaşatacaklarını anlatarak, "Biz 21 yıldır bu ülkeye hep sözler verdik. Ve bugün geldiğimiz noktada sayın Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse tuttu mu? Hangi hizmeti vadettiyse onu yerine getirdi mi? Biz her zaman sözümüzün eri olduk. Bundan sonra da sözümüzün eri olacağız." diye konuştu.

Karadeniz doğal gazını karayla buluşturduklarını anımsatan Varank, "Biz 'Karadeniz'de gaz bulduk. Bunun refahını milletimizle paylaşacağız' dedik. Bu ay doğal gaz faturası ödemeyeceksiniz. Önümüzdeki bir sene boyunca 25 metreküpe kadar doğal gaz faturası ödemeyeceksiniz. Biz sizler için varız. Sizlere hizmet etmek için varız. Milletimizi asla aldatmadık ama karşımızda sürekli yalan söyleyen, sürekli milleti aldatan bir muhalefet var." ifadesini kullandı.

Varank, muhalefeti eleştirerek şunları kaydetti:

"Bunların tek dertleri milleti aldatmak. 'Milleti kandırırız da acaba bir oy alır mıyız' derdindeler. Bu millet onlara bu fırsatı vermeyecek. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz akıllıdır, bizim milletimiz neyin Türkiye'nin yararına, neyin Türkiye'nin aleyhine olduğunu gayet iyi takdir eder. İnşallah bu seçimde o takdiri yapacak ve 14 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar o koltuğa oturtacak. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te tekrar büyük çoğunlukla iktidar yapacak. Şu coşkunuz, şu heyecanınız var ya biz bunu gördükçe, biz bunu hissettikçe, emin olun dur durak bilmeden yolumuza devam ediyoruz. İnşallah sizlere layık olmak için de önümüzdeki dönemde çok daha fazla, çok daha yorucu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönemde inşallah Bursa'da iki bölgede 10'da 10 bekliyoruz. Biz bunu yapabilir miyiz? Yeter ki gayret edelim."

Seçimlerde Bursalılardan destek isteyen Varank, "Yarın sayın Cumhurbaşkanımız Gemlik'e geliyor. Türkiye'nin ilk otomotiv batarya fabrikasının temelini atacak. Nasıl Türkiye'nin otomobilinin fabrika temelini attık, şimdi otomobiller üretiliyor. Batarya fabrikasının temelini atacağız. İnşallah önümüzdeki sene Türkiye kendi bataryalarını üretecek. Hem kendi kullanacak hem dünyaya ihraç edecek." dedi.

Varank, açılışını yapacakları seçim ofisinde güzel çalışmaların yapılacağını dile getirerek, "14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşacağız. Eşimize dostumuza ulaşacağız. Telefon rehberlerimizi açacağız. Kim varsa hepsini arayacağız ve diyeceğiz ki 'Türkiye'yi seviyorsak oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceksin.' Onları ikna edeceğiz. İnşallah hep beraber bir bayramı o günde 14 Mayıs'ta beraberce yaşayacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekili adayları, AK Parti Orhangazi Teşkilatı üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

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