Bursa'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, bekçilerden kaçarken dereye atladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hakkında arama kararı bulunan bir kişi, ekiplerden kaçmak isterken düşüp yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, bir kişiden şüphelenerek kimlik sordu.

Ekiplere farklı bilgiler vererek oyalamaya çalışan şüpheli, kaçmaya başladı.



Bir süre kaçan şahıs daha sonra demir korkuluğun üzerinden Gökdere Deresi'ne atladı.

Ayağını inciten ve ekiplerden yardım isteyen şüpheli, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.



Özgür Y. (23) sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özgür Y'nin hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.