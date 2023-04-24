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Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının inşasına Bursa'da başlanıyor

AA

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının inşasına Bursa'da başlanıyor

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobilinin ve Siro yatırımının hayata geçmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat imzaları, talimatları ve takibi var. Hamdolsun böyle önemli işleri Türkiye'ye kazandırarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü İnşaat Başlangıç Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Bakan Varank, bir bir Türkiye'yi kalkındıracak, ekmeği büyütecek, Türkiye Yüzyılı'nın nişanesi projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin otomobilinin ve Siro yatırımının hayata geçmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat imzaları, talimatları ve takibi var. Hamdolsun böyle önemli işleri Türkiye'ye kazandırarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Ben sadece bir Bursalı olarak şu teşekkürü yapmak istiyorum: Önce Türkiye'nin otomobili fabrikasını, daha sonra da bu batarya fabrikası yatırımını bizzat Gemlik'e Bursa'ya kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

- "Enerji depolama çözümlerinde de söz sahibi bir ülke olacağız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Togg'un ardından teknoloji yolculuğunda ikinci büyük yatırımın Siro olduğunu söyledi.

"YeniLig"in önemli bir oyuncusu olmak için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Biz enerji ithalatçı bir ülkeyiz ama Togg ile birlikte 'yarının petrolü' diyebileceğimiz çok önemli bir fırsatı yakalayacağız. Yarının petrolü de batarya teknolojileri. Çünkü yarının dünyasında enerjiyi yer altından çıkarabilen değil, depolayabilen kazanacak. Bu konuda tüm ülkeler birbiriyle yarış halinde." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, bu yeni yatırımla batarya teknolojisinin kalbi olan batarya hücresini üretebilir hale geleceklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendi hücresini geliştirip üretebilen dünyadaki 7 ülkeden biri Türkiye olacak inşallah. Bu yatırımları daha da büyütebilmek için madenleri güvence altına alabilecek anot, katot gibi kritik komponentleri de Türkiye'de üretebilecek yatırımların da üzerinde çalışıyoruz. Tüm bu yatırımlarımızla inşallah yarının enerji liginde devletimizin desteğiyle biz de önemli bir oyuncu olacağız. Sadece elektrikli mobilite teknolojileri değil, enerji depolama çözümlerinde de söz sahibi bir ülke olacağız. 2019'dan bu tarafa 'Togg bir otomobilden daha fazlasıdır. Togg yeni bir meydan okumadır. Togg teknolojik dönüşümdür' diyorduk. Bugün de bu yolculukta önemli bir dönüm noktasındayız. Öncelikle böyle büyük bir projenin fikrini ve vizyonunu ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sadece fikri ve vizyonu ortaya koymakla kalmadı, son 5 senede her aşamada bizi destekledi. İkinci olarak, bu projedeki ortağımız olan Farasis'e, tüm yöneticilerine Türkiye'nin geleceğine ve Togg'a inanıp bizimle beraber bu yatırımı başladıkları için Farasis'e özellikle teşekkür etmek istiyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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