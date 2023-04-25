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Bursa'nın yedi asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık, FPV dronla görüntülendi

AA

Bursa'nın yedi asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık, FPV dronla görüntülendi

BURSA (AA) - Bursa'da, Osmanlı sivil mimarisinin bozulmadan bugüne taşındığı yedi asırlık Cumalıkızık, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dronla görüntülendi.

Yıldırım ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te dahil edilen kırsal Cumalıkızık Mahallesi, erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulmasıyla önemli bir geçmişi barındırıyor.

O yıllarda külliyelerin ve ilk başkentin inşası için gelir sağlanan Cumalıkızık, geleneksel yassı taş döşeli sokak dokusu, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı yaşam tarzını anlatan en iyi örnekler arasında bulunuyor.

Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan, 270 tarihi evin yanı sıra yürüyüş yolları ve müzenin bulunduğu mahallede, özellikle kadınların işlettiği 60 yeme içme mekanı ile 150'ye yakın hediyelik ürün tezgahı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (UNWTO) "2022 En İyi Turizm Köyleri Listesi ve Geliştirme Programı"na seçilen Cumalıkızık'ın tarihi dokusu, AA ekibince FPV dronla kaydedildi.

Cumalıkızık'ın dar sokaklarındaki tarihi evlerin arasında FPV dronla çekilen görüntülere, tarihi köyün ziyaretçileri ile yedi asırlık evler yansıdı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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