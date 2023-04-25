Bursa'da ABD vatandaşı kadın Müslüman oldu

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BURSA (AA) - Bursa'da müftülüğe başvuran ABD vatandaşı kadın, Müslüman olup "Meryem" ismini aldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müftülüğe başvuran Myria Lee, Müslüman olmak istediğini bildirdi.

Kurum binasında gerçekleştirilen ihtida töreninde Lee, İl Müftü Vekili Nurullah Koçhan rehberliğinde kelimeişehadet getirdi.

Koçhan, törende, "Siz, İslam dinini hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Artık siz de dinimizin bir ferdi ve tüm Müslümanların kardeşisiniz. Bugünden sonra hayatınıza yepyeni bir sayfa açmış oldunuz." ifadesini kullandı.

Heyecanını ve mutluluğunu dile getiren Myria Lee ise Müslüman olmasına vesile olan ve merasimde bulunanlara teşekkür etti.

Koçhan, Meryem ismini alan kadına İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgiler aktardı, Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitaplar verdi.





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