Bursa'da hobi bahçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

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BURSA (AA) - Bursa'da hobi bahçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının sanığı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Geçen yıl aralık ayında, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi yakınındaki hobi bahçelerinde Furkan G'nin (32) tabancayla ateş etmesi sonucu Ertan Şahbaz (34) ve Ercan Bayram'ın (35) ölümü, Deniz Kiraz'ın (42) da yaralanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sanık Furkan G. hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık hakkında, Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis, Deniz Kiraz'ı yaraladığı gerekçesiyle de "silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.



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