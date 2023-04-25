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Bakan Varank, Bursa'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu:

AA

Bakan Varank, Bursa'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobilini yapmak Erbakan Hoca'mızın hayaliydi. İşte Togg'u biz gerçekleştirdik. Türkiye'nin tankını yapmak Erbakan Hoca'mızın hayaliydi, Altay tankını ordumuza teslim ettik. Türkiye'nin uçağını yapmak Erbakan Hoca'mızın hayaliydi, işte bugün jet motorlu uçağımızı uçurduk." dedi.

Bakan Varank, Bursa'da Gürsu Belediyesince inşa edilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı.

Varank, programda, Erbakan'ın dava adamı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün bu açılışı yaparken Ankara'da ne oldu biliyor musunuz? Türkiye bugün Erbakan Hoca'mızın hep hayali olan kendi jet motorlu uçağını uçurdu. Türkiye'nin otomobilini yapmak Erbakan Hoca'mızın hayaliydi. İşte Togg'u biz gerçekleştirdik. Türkiye'nin tankını yapmak Erbakan Hoca'mızın hayaliydi, Altay tankını ordumuza teslim ettik. Türkiye'nin uçağını yapmak Erbakan Hoca'mızın hayaliydi, işte bugün jet motorlu uçağımızı uçurduk. Biz bu ülkeyi kalkındırmanın, bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde tutmanın yolu nereden geçiyor, bunu gayet iyi biliyoruz. İnşallah yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu cahil muhalefetin ne dediğine de aldırmayacağız. Bu arkadaşlar o kadar cahil ki ne üretimden anlarlar, ne sanayiden anlarlar, ne kalkınmadan anlarlar. Bunların yatırımdan anladığı ne? Heykelle, musluk açmak. Şimdi o arkadaşlar o kadar Türkiye'den bihaberler ki ne diyorlar, 'Türkiye'nin otomobili, İtalya'dan geliyor' diyorlar değil mi? Bunlar ne Türkiye'yi biliyorlar ne Gemlik'i biliyorlar. Bunlar zannediyorlar ki Gemlik, İtalya'da."

- "14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşmamız lazım"

Türkiye'yi kalkındırmanın yolunun teknolojiden, sanayiden, katma değerli üretimden geçtiğini anlatan Varank, "Bizim yaptığımız Türkiye'nin otomobili, dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile yine Bursa'da temelini attığımız batarya fabrikası gibi yatırımlar, Türkiye'nin tankı, Türkiye'nin TCG Anadolu gemisi, Türkiye'nin uçakları işte bunlar hepimizin ekmeğini büyütecek yatırımlar. Biz bu ekmeği büyüttükçe refahı da kendi aramızda paylaşmış olacağız." ifadesini kullandı.

Varank, Türkiye'nin otomobili Togg'un fabrikasında binlerce kişinin çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin batarya fabrikasında çalışacak binlerce emekçi kardeşimiz evine ekmek götürmüyor mu? Biz bu yatırımları yapmazsak bu istihdam nasıl oluşacak? İşte onun için biz bunların ne dediğine bakmayacağız. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Allah'ın izni, sizlerin takdiriyle 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar güçlü bir şekilde sandıktan çıkaracağız. Sandıktan Cumhurbaşkanı'mızı güçlü bir şekilde çıkaracağız ama Cumhur İttifakı'nı da Mecliste tekrar çoğunluğa getireceğiz. Çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşmamız lazım. Her bir arkadaşımıza, eşimize, dostumuza ulaşmamız lazım."

Gelecek dönemde hizmet kervanını büyütmek istediklerini dile getiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim derdimiz çıkar kavgası değil. Bizim derdimiz koltuk kavgası değil. Bizim derdimiz bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davası. Onun için hepimiz bir beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Eğer takdir ederseniz ve eğer siz karar verirseniz önümüzdeki dönemde ben de sizlerin bir milletvekili adayı olarak Bursa'da sizlere hizmet etmek istiyorum. Türkiye'nin otomobili gibi Siro batarya yatırımı gibi daha nice yatırımları bu şehre hep birlikte kazandıracağız. Raylı sistemleri tamamlayacağız. Hızlı treni tamamlayacağız. Otobanları büyüteceğiz. Bu şehri daha büyük bir marka olarak sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtacağız."

- "Kalan projeleri hep birlikte tek tek tamamlayacağız"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da herkesin gönlünde teveccüh bulan bir liderin isminin, eserle yaşatılmasına tanıklık ettiklerine değinerek, Erbakan'ın Türkiye'nin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağladığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın dört bir yanında vatandaşa hizmet için canla başla çalıştıklarını anlattı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ise kültür merkezinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Altınöz, kültür merkezinin millete hizmet edeceğini dile getirerek, "14 Mayıs akşamı Cumhur İttifakı sandıkları patlatacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Kalan projeleri hep birlikte tek tek tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da söz verdikleri projeleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Varank ve beraberindekiler, açılışın ardından kültür merkezini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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