Bakan Varank, Bursa'da Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nın açılışında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Bursa'da Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nın açılışında konuştu:

AA

Bakan Varank, Bursa'da Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nın açılışında konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin yol haritalarının belli olduğunu belirterek, "Ama bu yol haritalarını uygulamak kolay değil. Bunları uygulayabilmek için Türkiye gemisine önemli, becerikli ve ciddi bir kaptan lazım. Bu kaptan kim? Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah onun liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye layık olduğu hizmetleri kazandıracağız." dedi.

Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesince Yenişehir ilçesinde yaptırılan Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nın açılışında, AK Parti olarak 21 yıldır Türkiye'de taş üstüne taş koymanın, vatandaşları hak ettikleri hizmetlerle, yatırımlarla buluşturmanın derdinde olduklarını söyledi.

Açılışlarla her bir şehre ve ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Varank, bu açılışlara ve yatırımlara vatandaşların desteği, katkısı ve takdiriyle devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti olarak yapmanın ve üretmenin derdinde olduklarını vurgulayan Varank, "Bu ülkede, hep yıkımdan yana, eleştirmekten yana, iftiradan yana, hakaretten yana olan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ne zaman bir icraat yapmaya kalksak, ne zaman bir hizmeti bu ülkeyle buluşturmak istesek bizim karşımıza dikilen bir muhalefet var." dedi.

Bakan Varank, AK Parti'nin karşısında bir çıkar koalisyonunun olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"'Ben sana bakanlık vereyim. Sen bana oyunu ver. Ben sana listelerde yer vereyim. Sen bana oyunu ver. Sana cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim. Sana bakanlık verdim' diyen bir pazarlık koalisyonu var. Öyle rahat cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar ki emin olun karpuz dilimini bu kadar rahat dağıtmazsınız ama bu pazarlık koalisyonu nasıl bu masada birbirine girdi. Emin olun bundan sonra da birbirine girecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın izniyle bunlar sandıkta tarihin çöplüğüne gömülecekler. Biz bu pazarlık koalisyonunu tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Eski Türkiye kalıntılarını tarihin çöplüğüne göndereceğiz."

- "Bu ülkeye layık olduğu hizmetleri kazandıracağız"

Türkiye'de eski koalisyonları tekrar getirmeye çalışanların olduğunu ve buna müsaade etmeyeceklerini söyleyen Varank, "Biz pazarlıkların değil bu ülkeye hizmet etmenin derdinde olanları Allah'ın izniyle iktidara taşıyacağız ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biz hangi projeleri hayata geçirmemiz gerektiğini biliyoruz. Yol haritalarımız belli ama bu yol haritalarını uygulamak kolay değil. Bunları uygulayabilmek için Türkiye gemisine önemli, becerikli ve ciddi bir kaptan lazım. Bu kaptan kim? Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah onun liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye layık olduğu hizmetleri kazandıracağız." diye konuştu.

- "Bizim davamız bu ülkeye hizmet etmek"

Bakan Varank, bu ülkede yalanlarla milleti aldatmaya çalışan ve siyaseti yalan söylemek sanan insanların olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı var. Kim o? Kılıçdaroğlu, bay bay Kemal. Bakın, bay bay Kemal bundan önce Şanlıurfa'ya gitti. Ne dedi? 'Şanlıurfa'da belediyeyi bize verin. Biz bütün çiftçilerimize elektriği bedava vereceğiz.' dedi. Şimdi biz soralım. Burada Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var mı? Gemlik Belediyesi kimde? Mudanya Belediyesi kimde? CHP'de. Peki orada çiftçiye elektriği bedava veriyorlar mı? Vermiyorlar. Çünkü bunlar yalancı. Milleti aldatarak oy toplayacaklarını zannediyorlar ama biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bunların yalanlarını Allah'ın izniyle sandığa gömeceğiz ve yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bizim bir sevdamız var. Bizim sevdamız Türkiye. Bizim bir davamız var. Bizim davamız bu ülkeye hizmet etmek ve Cumhur İttifakı ile her bir arkadaşımızla inşallah bu hizmet kervanına devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmeye devam edelim."

Coğrafi işaret tescilli Yenişehir biberini Türkiye'ye tanıtmak için çalışmalar yapacaklarını da belirten Varank, ilçede tarım ve hayvancılığa dönük projeler yapacaklarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Yenişehir'i kalkındırmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Açılışta, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Bursa milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bakan Varank'a Türk bayrağı tablosu hediye etti.

Ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek pazar alanının açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, AK Parti ile MHP'nin milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Bursa'da İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda konuştu:
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal, Bursa'da İnsansız Hava ...
Bakan Varank, Bursa'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan ...
Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ...
Çiftlikte kalorifer kazanı patladı: 1 işçi ağır yaralı
YEREL HABERLER Çiftlikte kalorifer kazanı patladı: 1 işçi ağır ...
Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var
YEREL HABERLER Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Adliye Kavşağı'nın açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ...
Bursa'da hobi bahçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Bursa'da hobi bahçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı ...
Bursa'da ABD vatandaşı kadın Müslüman oldu
YEREL HABERLER Bursa'da ABD vatandaşı kadın Müslüman oldu
Bursalı lise öğrencisi elektrikli araçların menzilini artırmayı hedefleyen proje geliştirdi
YEREL HABERLER Bursalı lise öğrencisi elektrikli araçların menzilini ...
Bursa'nın yedi asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık, FPV dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'nın yedi asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık, ...
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını ...
Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ...
Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının inşasına Bursa'da başlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının inşasına ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafımızdan ÖTV alınmayacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araçlarını yenilemek ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te ...
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasını anlattı
YEREL HABERLER Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin ilk batarya ...
Bursa´nın suyu, 24 saat bu merkezden izleniyor
YEREL HABERLER Bursa´nın suyu, 24 saat bu merkezden izleniyor
BEKÇİLERDEN KAÇTI, DEREYE ATLAYIP AYAĞINI KIRDI
YEREL HABERLER BEKÇİLERDEN KAÇTI, DEREYE ATLAYIP AYAĞINI KIRDI
Bekçilerden kaçtı, dereye atlayıp ayağını kırdı
YEREL HABERLER Bekçilerden kaçtı, dereye atlayıp ayağını kırdı
Bursa'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, bekçilerden kaçarken dereye atladı
YEREL HABERLER Bursa'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, ...
Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, birilerinin hayallerine bile gelemiyor (4)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Orhangazi'de seçim ofisi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Orhangazi'de seçim ...
Lunaparkta dev salıncak ağaç dallarına takıldı; faciadan dönülen anlar kamerada
YEREL HABERLER Lunaparkta dev salıncak ağaç dallarına takıldı; ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.