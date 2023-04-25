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Bursa'da kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

AA

Bursa'da kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tavuk yetiştirme çiftliğinde kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

İnegöl'e bağlı kırsal Sülüklügöl Mahallesi'nde bulunan bir tavuk yetiştirme çiftliğindeki kalorifer kazanı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı.

Patlamada çiftlikte çalışan Bahri Öztezcan (56) yaralandı. Yaralı işçi, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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