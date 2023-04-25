Bakan Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışından 300 milyar dolar getirdiği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "300 milyar doları Türkiye'ye nasıl getireceksiniz? Çıkar bunu açıklarsınız. Kredi anlaşmaları mı imzalayacaksınız? Doğrudan yatırımcıları mı ikna ettiniz? 300 milyar dolarlık krediye Hazineden bir garanti mi vereceksiniz? Ortada hiçbir şey yok. 'Ben 300 milyar dolar getirdim.' İş dünyası burada nasıl bir kurusıkı atma olduğunu gayet iyi biliyor." dedi.

Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı'nda Bursa ekonomisine yön veren sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Meclise hitaben bir konuşma yapan Bakan Varank, şu anda bulunduğu konumdan çok daha ilerilere gitme potansiyeline sahip Bursa'nın sosyal, ekonomik ve ticari açıdan Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölge ve ülke ekonomisine çok ciddi katkıları bulunan Bursa'da Renault, Tofaş ve Karsan gibi global firmaların üretim yaptığını hatırlatan Varank, yerli otomobil Togg'un da Bursa'da üretilmeye başladığını hatırlattı.

Togg ile büyük bir değişim ve dönüşüm sağladıklarını anlatan Varank, batarya teknolojilerini de getirerek bir sıçrama oluşturacaklarını, böylelikle Bursa sanayisini çok daha katma değerli bir hale getireceklerini vurguladı.

Bursa'nın otomotiv, tekstil, makine, gıda üretim ve ihracatında Türkiye'nin lokomotifi bir şehri olduğunu belirten Varank, Bursa sanayisinin orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimdeki payını arttırabilmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bursa sanayisini güçlü bir şekilde destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Şehrimizde 2022 yılı sonu itibarıyla desteklerimizden yararlanmak için 917 şirket yatırım teşvik belgesi aldı. 21 milyar liranın üzerinde sabit yatırımın ve 14 bine yakın istihdamın önünü açtık. Organize sanayi bölgelerinin sayısını 9'dan 17'ye yükselttik. Üç endüstri bölgesi ilan ettik. Sanayi siteleri kurduk. Girişimcilerimize ve AR-GE yapan işletmelerimizi ev sahipliği yapan iki teknoparkımızı destekledik. Şu anda teknoparklarımız full. Bunun da farkındayız. Kendi bünyesinde AR-GE ve tasarım merkezine sahip işletme sayısını 158'e yükselttik."

- Togg ile AR-GE ve inovasyonda ivmelenme olacak

Varank, Bursa'nın geçen ay itibarıyla AR-GE merkezleri sayısında Kocaeli'nden sonra dördüncü, tasarım merkezlerinde de Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer aldığını hatırlatarak, "Sanayicilerimizle el ele verip Bursa'yı AR-GE ve tasarımda çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Buna yürekten inanıyorum. Bilhassa Togg ile bu konuda önemli bir ivmelenme olacağını da düşünüyorum. Togg'un teknolojik donanımına katkı sağlamak üzere AR-GE ve inovasyon alanında da önemli atılımlar olacaktır. Burada Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının öncülük ettiği TEKNOSAB'dan da bahsetmemiz lazım. TEKNOSAB da Bursa'nın sanayideki dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen bir proje." diye konuştu.

Sanayicilerin kendi tüketimleri için bir yenilenebilir enerji ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Varank, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte buna bir çözüm bulabilmek için şu anda biz o adımları atıyoruz. İnşallah Bursalı sanayicinin yenilenebilir enerji ihtiyaçlarını Türkiye'nin başka noktalarından da karşılamaları hususunda bir adımı önümüzdeki dönemde atmış olacağız. Sizlerin rekabetçiliğini çok daha farklı bir noktaya taşımış olacağız." dedi.

- "300 milyar doları getirdiysen bunu çantaya mı koydun?"

Varank, 21 yılda kişi başına düşen milli geliri 3 bin 500 dolardan 10 bin 600 dolara yükselttiklerine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhracatta cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Yurt dışına gittiğinizde ülkemizin itibarının da nereden nereye geldiğine yine ihracatçı firmalarımız yakinen şahitler. Belki de ilk defa bu dönemde uzun dönemli planlar yapmaya başladınız. Çünkü geleceği öngörebiliyorsunuz. Gelirlerinizi önemli bir ölçüde arttırdınız. Biz de bu süreçte her zaman yanınızda olduk. Sizin yol arkadaşınız olduk. Yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan işletmelerimizi Kılıçdaroğlu gibi tehdit etmedik. Çete olarak nitelendirmedik. Birileri gibi kurusıkı da atmadık. Şimdi biliyorsunuz yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu var. Ne diyor? Önce dedi ki 'Ben Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğim.' Sonra dedi ki 'Ben 300 milyar doları getirdim.' Yani 300 milyar doları getirdiysen bunu çantaya mı koydun? Nerede bu para? Emin olun iş dünyası bunun doğru olmadığının, bir kurusıkı atma olduğunun farkında. 300 milyar doları Türkiye'ye nasıl getireceksiniz? Çıkar bunu açıklarsınız. Kredi anlaşmaları mı imzalayacaksınız? Doğrudan yatırımcılarımı ikna ettiniz? 300 milyar dolarlık krediye Hazineden bir garanti mi vereceksiniz? Ortada hiçbir şey yok. 'Ben 300 milyar dolar getirdim.' Emin olun çocuk bu ifadeleri kullanmaz. İş dünyası burada nasıl bir kurusıkı atma olduğunu gayet iyi biliyor."

- "Birileri hep milli projeleri durdurmaya, akamete uğratmaya çalışmış"

Varank, Togg'a "Yapamazsınız" diyenlerin, İHA'lara "oyuncak" diyenlerin, "İki bomba atsan TCG Anadolu batar" diyenlerin yurt dışından böyle bir kaynak getirip sanayiyi ihya edebileceğine kimsenin inanmadığını dile getirdi.

Son bir ayda TCG Anadolu'yu, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisini, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsünü, Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsünü, raylara indirilen ilk yerli ana hat lokomotifini, İmece Uydusunu hayata geçirdiklerini hatırlatan Varank, istikrarlı ve güçlü bir siyasi iradeyle bunların başarıldığını aktardı.

Türkiye'nin kendi milli piyade tüfeğine 2017 yılında kavuştuğunu hatırlatan Varank, şöyle konuştu:

"Ben size desem ki 'Milli piyade tüfeği yapmak çok zor iş. Bunun üstesinden gelmek çok zor iş'. Siz dersiniz ki 'Sayın Bakanım lütfen sallamayın. Milli piyade tüfeği yapmak nedir ki. Elinizde tezgahınız varsa bunu çok kolay bir şekilde yaparsınız'. Bu kolay, iş neden 2017 senesine kadar yapılmamış? Çünkü birileri hep bu milli projeleri durdurmaya, akamete uğratmaya çalışmış. İşte siyasi irade arkasında durunca siz ancak bu işleri yapabiliyorsunuz. Türkiye'nin otomobilini hatırlayın. Koca koca firmalar ne dediler Sayın Cumhurbaşkanımıza? 'Türkiye kendi otomobilini yapamaz' dediler mi, dediler. 'Türkiye'nin kendi otomobilini yapması intihardır' dediler mi, dediler ama ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Bizim kabiliyetlerimiz bunu yapmaya yeter'. Ve arkasında dimdik durunca işte Türkiye'nin otomobili şu anda yollarda."

- "Şirketinize oluşturmayacağınız yönetimi memleketinize layık görmeyeceksiniz"

Vatandaşların yerli otomobil Togg'a büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Gelip önümüze kıranlar, şu arabaya sadece bir dokunayım diyenler, arabanın yanına gelip hüngür hüngür ağlayan vatandaşlarımız var. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? İşte Türkiye olarak biz artık bunları yapabiliyoruz. Biz bu güce sahibiz. İşte bunun ispatı Türkiye'nin otomobilinde. Bu öz güveni bu ülkeye kim verdi? Recep Tayyip Erdoğan verdi ve inşallah biz onun liderliğinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Türkiye'yi kalkındırmak istiyorsak, eğer Türkiye yoluna aynı kararlılıkla devam etsin istiyorsak buradaki tek alternatif Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bakınız hepiniz işletme sahibisiniz, şirketleriniz var. Ben size desem ki şirketlerinize bir tane genel müdür atayacaksınız. Yanına da yedi tane genel müdür yardımcısı koyacaksınız. O yedi tane genel müdür yardımcısı onaylarsa sizin genel müdürünüz karar alabilecek. Sizin şirketiniz çalışır mı? Siz böyle bir yönetimi şirketinizde oluşturur musunuz? Şirketinize oluşturmayacağınız yönetimi evelallah memleketinize de layık görmeyeceksiniz diye düşünüyorum.“

Toplantıda, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank meclis üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Varank, meclis toplantısının ardından iş insanlarıyla basına kapalı organize sanayi bölgeleri istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Meclis toplantısına, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO meclis üyeleriyle iş insanları katıldı.

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