Türkiye'nin ilk çeyrekteki araç üretiminin 3'te 1'inden fazlasında Bursa imzası var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye otomotiv sektörünün önemli merkezlerinden Bursa'da, yılın ilk çeyreğinde 133 bin 134 araç üretildi.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden yaptığı derlemeye göre, dernek üyesi firmaların Ocak-Mart 2023'teki toplam otomotiv üretimi traktör dahil 382 bin 504 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte Bursa'da fabrikaları bulunan üye firmalar OYAK Renault 72 bin 94, TOFAŞ 60 bin 943 ve Karsan 97 araç üretti.

İlk çeyrekte 133 bin 134 adet araç üretimiyle Bursa'nın Türkiye'nin toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 34,8 oldu.

Bursa'da banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 1479,2 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin genel otomotiv üretimine en fazla katkıyı 112 bin 891 araçla Ford Otosan sağladı. İkinci sırada 72 bin 94 araçla OYAK Renault, üçüncü sırada ise 62 bin 567 adetlik üretimle Hyundai Assan yer aldı.

- Bursa'da üretilen araçların yarısına yakını ihraç edildi

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde üretilen araçlardan 259 bin 57'si yurt dışına gönderildi.

Üretimde olduğu gibi otomotiv ihracatında da önemli rol üstlenen Bursa'da üretilen araçların yüzde 46,33'üne karşılık gelen 61 bin 684 adedi ihraç edildi.

Kentin Türkiye'nin toplam araç ihracatına katkısı ise yüzde 23,81 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde yurt dışına Bursa'daki OYAK Renault 48 bin 272, TOFAŞ 13 bin 343 ve Karsan 69 araç satışı yaptı. Kentin günlük dış satım ortalaması 685,3 oldu.

Bu süreçte ülke genelinde en fazla araç ihracatını üretimde olduğu gibi 83 bin 649 ile Ford Otosan yaptı. Hyundai Assan 55 bin 216, Toyota 48 bin 168 aracı yurt dışına sattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.