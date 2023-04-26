İMECE uydusundan ilk görüntü bu hafta bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İMECE uydusundan ilk görüntü bu hafta bekleniyor

AA

İMECE uydusundan ilk görüntü bu hafta bekleniyor

BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'den ilk sinyalin alındığını belirterek, "Arkadaşlarımız şu an görüntü alma noktasında. İnşallah en kısa sürede yani bu hafta bekliyoruz görüntü almalarını ama bu konuda da temkinliyiz. Yani alacağımız görüntüyü kamuoyuyla paylaşacağımız için kaliteli, çözünürlüğü yüksek olan bir görüntümüz olacak." dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Yunuseli Havalimanı'nda düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması'nı takip eden Mandal, şubat ayında ABD'deki fırlatma üssüne nakledildikten sonra 15 Nisan'da yörüngesine gönderilen İMECE'yle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mandal, TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin daha önce de yörüngeye yerleştirdiği gözlem uydularının bulunduğunu anımsatan Mandal, şöyle devam etti:

"2011'de RASAT vardı, 2012'de GÖKTÜRK-2 vardı ama bunların bir kısmında parçalar özellikle kamera ne yazık ki yurt dışından temin veya teknoloji transfer yöntemiyle gerçekleşmişti ama şimdi bileşenlerinin yüzde 90'ını kendimizin gerçekleştirmiş olduğu bir uydumuz var, gözlem uydumuz. Dünyanın herhangi bir yerinden sınırsız görüntü alabiliyor ve tek bir defada 1000 kilometrelik uzunlukta, 16,7 kilometre genişliğinde bir alandan ve metre altı yani yüksek çözünürlüğe sahip."

İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığı bilgisini veren Mandal, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız şu an görüntü alma noktasında. İnşallah en kısa sürede yani bu hafta bekliyoruz görüntü almalarını ama bu konuda da temkinliyiz. Yani alacağımız görüntüyü kamuoyuyla paylaşacağımız için kaliteli, çözünürlüğü yüksek olan bir görüntümüz olacak. Ben bunu da yine ülkemizin gelişimi için çok kıymetli görüyorum. Yani biz sadece artık bu teknolojiyi kullanan değil aynı zamanda tüm bileşenleriyle birlikte üreten, aynı zamanda da bunu ihraç etme potansiyelini oluşturan bir ülkeyiz; hem bileşen olarak hem de sistem platform olarak."

- "2028 yılında inşallah Ay'a yumuşak iniş yapacağız"

Mandal, TÜBİTAK Uzay'ın çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki heyecanlarının ise TÜRKSAT 6A haberleşme uyduları olduğunu bildirdi.

Bu yılın sonu veya 2024'ün başında yine yerli ve milli haberleşme uydusunu yörüngesine göndereceklerini dile getiren Mandal, "Onun sonrasında yine çok yakın zamanda duyuracağız astronot projemizi ve ilk Türk astronotunun uzaydaki yapacağı görevi... Yine Ay'a sert iniş projemiz 2024 yılında. Yani kendi aracımızla Ay'a gideceğiz ve oraya sert iniş yapacağız. 2028 yılında inşallah Ay'a yumuşak iniş yapacağız." diye konuştu.

Mandal, Türkiye'nin başka bir ülkeden hizmet almak yerine kendi uydu fırlatma altyapısının bulunmasını da hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci 23 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si ...
Türkiye'nin ilk çeyrekteki araç üretiminin 3'te 1'inden fazlasında Bursa imzası var
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk çeyrekteki araç üretiminin 3'te ...
Bursa'da tırla çarpışarak devrilen öğrenci servisindeki 23 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da tırla çarpışarak devrilen öğrenci ...
Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ...
Bakan Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ...
Bursa'da kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi ...
Bakan Varank, Bursa'da Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nın açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da Yenişehir Kapalı Pazar ...
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Bursa'da İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda konuştu:
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal, Bursa'da İnsansız Hava ...
Bakan Varank, Bursa'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan ...
Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ...
Çiftlikte kalorifer kazanı patladı: 1 işçi ağır yaralı
YEREL HABERLER Çiftlikte kalorifer kazanı patladı: 1 işçi ağır ...
Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var
YEREL HABERLER Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Adliye Kavşağı'nın açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ...
Bursa'da hobi bahçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Bursa'da hobi bahçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı ...
Bursa'da ABD vatandaşı kadın Müslüman oldu
YEREL HABERLER Bursa'da ABD vatandaşı kadın Müslüman oldu
Bursalı lise öğrencisi elektrikli araçların menzilini artırmayı hedefleyen proje geliştirdi
YEREL HABERLER Bursalı lise öğrencisi elektrikli araçların menzilini ...
Bursa'nın yedi asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık, FPV dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'nın yedi asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık, ...
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını ...
Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ...
Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının inşasına Bursa'da başlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının inşasına ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafımızdan ÖTV alınmayacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araçlarını yenilemek ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te ...
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasını anlattı
YEREL HABERLER Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin ilk batarya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.