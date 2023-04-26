Fransız heyetten İznik'e ziyaret

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BURSA (AA) - Fransız bürokratlardan oluşan heyet, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti.

İznik ile aralarında kardeş şehir protokolü bulunan Fransa'nın Pithiviers kentinden gelen heyet, mehter takımı ile karşılandı.

Fransız milletvekili Anthony Brosse ile Pithiviers Belediye Başkanı Philippe Nolland'ın aralarında bulunduğu heyet, mehter takımıyla yapılan karşılamaya teşekkürlerini iletti.

İznik'in eski belediye başkanı ve İznik-Pithiviers Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Sargın, dostluk köprülerinin devam edeceğini bildirdi.

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