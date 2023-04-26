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Türkiye Adalet Akademisinin "Siber Suçlar Kurultayı" Bursa'da başladı

AA

Türkiye Adalet Akademisinin "Siber Suçlar Kurultayı" Bursa'da başladı

BURSA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) işbirliğinde Türkiye Adalet Akademisince düzenlenen "Siber Suçlar Kurultayı" Bursa'da başladı.

Türk Yargı Eğitim Ağı (TYEA) faaliyetleri kapsamında Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcilerinin katıldığı, ülkeler arasında "Uluslararası hukukta ve ulusal hukuklarda siber suçlarla mücadele" başlıklarında bilgi alışverişinin sağlanması hedeflenen kurultayın açılış programı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, AA muhabirine, Türk devletlerinin hakim ve savcılarına yönelik eğitim kurumlarının katılımcılarını bir araya getiren bu kurultayı organize ettiklerini söyledi.

Organizasyonun, geçen yıl aralık ayında İstanbul'da kuruluş anlaşmasını imzaladıkları TYEA'nın ilk faaliyeti olduğunu aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu programı tüm katılımcı ülkelerin talepleri doğrultusunda siber suçlar alanında düzenlemeyi uygun gördük ve şehir olarak da kadim şehir Bursa'yı tercih ettik. Bugün burada Türk dünyasından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere 45 hakim savcımız eğitime katılmaktalar. Tabii siber suçlar günümüzün en önemli sorunlarından biri çünkü artık suçlar sanal ortamda fazlasıyla işlenmeye başladı ve bunlar da çok taraflı ülkelerin birbirine desteğiyle çözülmesi gereken durumları ortaya çıkarıyor. Özellikle bazen bir suç, bir e-mail adresi başka bir ülkeden alınmak suretiyle bir ülkeden başlıyor, IP adresi başka bir ülkede, internet sitesi başka bir ülkede, birden fazla ülkeyi içine alan, birden fazla ülkeyle işbirliği yapılması gerektiren durumların söz konusu olduğu suçlar oluyor. Bu anlamda da ülke hakim savcılarının birbirlerinin mevzuatlarını ve birbirlerinin uygulamalarını yakından bilmeleri önem arz ediyor. Bu da doğal olarak soruşturmanın verimli bir şekilde geçmesi ve suçluların cezalandırılmasına vesile oluyor."

Özdemir, kurultayda Türk devletlerinin bu alandaki sistemlerini, mevzuatını öğreneceklerini ve Türkiye'deki uygulamaları anlatacaklarını, karşılıklı işbirliğiyle programı tamamlayacaklarını dile getirdi.

Türk devletlerinin her alandaki işbirliğini, adalet alanında artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Özdemir, "Çünkü adalet, adliyelerde yazdığı üzere mülkün temeli ve devletlerin olmazsa olmaz temel değeri. Türk devletlerinin adalet üzerinde birbirlerinin yaşadığı tecrübeleri paylaşarak, adalet uygulamalarının kalitesini artırmak amacıyla faaliyetlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." dedi.

- "Siber ortam yeni bir suç tipi doğurdu"

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişmesiyle bilgi iletişim teknolojileri kullanımının kamu kurumları, özel kurumlar ve gerçek kişiler arasında yaygınlaştığını ifade etti.

Siber ortamın kamu ve özel kişilerin sağladığı hizmetlerde kullanılmasının, beraberinde yeni bir güvenlik sorunu ve yeni bir suç tipi doğurduğuna dikkati çeken Solmaz, şu bilgileri verdi:

"Siber suçlar hem ulusal hem uluslararası bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi iletişim teknolojisinin kullanılmasının kaçınılmaz olduğu ve yoğun şekilde kullanıldığı bu çağda, işlenen suçların soruşturma ve kovuşturma evrelerinde zamanla yarışılmaktadır. Bu sebeple daha hızlı ve etkin verim almak adına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Bilişim Suçları Soruşturma Büromuzda 10 cumhuriyet savcısı, 20 yardımcı personel, ayrıca ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı kolluk görevlileri ile görev yapmaktayız."

Başsavcı Solmaz, bu tür proje ve çalışmalardaki destekleri için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta olmak üzere Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, TİKA ve TDT yetkililerine teşekkür etti.

Açılış programına TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov, Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek ile hakim ve savcılar katıldı.

Kurultay, 28 Nisan'da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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