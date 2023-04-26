Bursa'da yabancı uyruklu ailenin bulunduğu otomobil yandı

Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda seyir halindeki bir araç, alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kuveytli Bader Salah Faleh Albader Al Saadoun (33) idaresindeki 07 AEE 138 plakalı otomobilin motor bölümünde, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınında yangın çıktı.

Dumanı fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü, eşi ve iki çocuğuyla araçtan inip yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kısa sürede aracı saran alevleri söndürdü. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.