Bursa'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
İhsaniye Mahallesi'nde sokakta yürüyen Oğuz E. (40) ve ağabeyi Uğur E. (41), aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Engin A. ile karşılaştı.
Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Engin A, Uğur E'yi bıçakla yaraladı. Ağabeyinin yaralandığını gören Oğuz E. ise Engin A'yı bacağından tabancayla vurup yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Engin A'nın ise tedavisi sürüyor.
Oğuz E. ise polis tarafından gözaltına alındı.