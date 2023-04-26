Bursa'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İhsaniye Mahallesi'nde sokakta yürüyen Oğuz E. (40) ve ağabeyi Uğur E. (41), aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Engin A. ile karşılaştı.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Engin A, Uğur E'yi bıçakla yaraladı. Ağabeyinin yaralandığını gören Oğuz E. ise Engin A'yı bacağından tabancayla vurup yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Engin A'nın ise tedavisi sürüyor.

Oğuz E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.