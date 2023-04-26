AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da kapalı pazar yeri açılışında konuştu:

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, "Yedi sekiz kişinin bir araya geldiği, her kafadan başka bir sesin çıktığı, daha ne yapacaklarına bile bırakın karar vermeyi, kiminle yol yürüyeceklerine karar veremeyenlerin Türkiye'ye yapabileceği çok fazla bir şey yok." dedi.



Ala, Osmangazi Belediyesince inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, üreticilerin, çalışanların, işçilerin, memurların, emeklilerin, çiftçilerin ve ihracatçıların hep birlikte yeni bir Türkiye'yi inşa ettiğini söyledi.

Bursa'nın 122 ülkeden daha fazla ihracat yaptığını belirten Ala, Türkiye'nin gelişmesinde pazarcı esnafının da payının olduğunu aktardı.

Ala, Bursa'yı "üreten şehir" olarak tanımladığını vurgulayarak, "Onun için de ekonomisi dünyada birçok ülkenin ekonomisinden daha iyi, daha gelişmiş. Bunu el birliğiyle sağlıyoruz. Bizim işimiz ve görevimiz de sizlere hizmet etmek ve yaptığımız hizmetlerin de kalitesini yükseltmektir. Daha refah, daha müreffeh bir Türkiye'yi birlikte inşa etmeye öncülük etmektir." diye konuştu.

Türkiye'nin istikrarının, pazarcısından ihracatçısına, üreticisinden yatırımcısına kadar her kesimin gelişim kaydetmesine sevk ettiğine değinen Ala, şöyle devam etti:

"İstikrarlı olduğumuz dönemlerde dünyaya örnek olacak ekonomik gelişmeler ortaya koyduk. Şimdi de önümüzde bir dönem var. Biz bu hizmetleri yaparız. Sizin taleplerinizi karşılamak için gecemizi gündüzümüze katarız ama sizden tek bir istirhamımız var, o da bize güç verin, Türkiye'ye sandıktan istikrar çıkarın. İstikrar olmazsa hiçbir şey olmaz. Yedi sekiz kişinin bir araya geldiği, her kafadan başka bir sesin çıktığı, daha ne yapacaklarına bile bırakın karar vermeyi, kiminle yol yürüyeceklerine karar veremeyenlerin Türkiye'ye yapabileceği çok fazla bir şey yok."

Ala, Türkiye'nin kaybedecek vaktinin olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belki onlara çok uzun vakit versen bir iki konuda anlaşabilirler ama Türkiye'de bir iki konuda anlaşan ekiplere değil her konuda Türkiye'ye liderlik yapacak Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ihtiyacımız var, istikrara ihtiyacımız var. Belediye çalışacak, meclis çalışacak. Cumhurbaşkanı çalışacak. O bakımdan Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Sandığı da Türkiye'nin geleceğini de sizlere emanet ediyorum. Gerçekten yapacağımız seçim, alacağımız karar ya Türkiye'yi hedeflerine doğru hızlı bir şekilde taşıyacak yada her sabah kalktığımızda o ne demiş, orada bir kriz çıkmış, acaba aşabilmişler mi? Bu tartışmaları dinleyeceğiz. Karar milletimizin."

Konuşmaların ardından kapalı pazar yerinin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile vatandaşlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.