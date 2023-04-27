Bursa'da ayaklarına ip dolanan 2 kargayı itfaiye kurtardı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş merkezinin dış duvarında ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kargalar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tavşanlı Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki 5 katlı iş merkezinin 4'üncü katından karga seslerini duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, klima motoru üzerine yuva yapmak isterken ayaklarına iplerin dolandığı tahmin edilen 2 kargayı kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye aracının merdiveniyle kargaların asılı kaldıkları yere ulaşan ekipler, ipleri çözdü.

Asılı kaldıkları yerden kurtarılan kargalar uçarak gözden kayboldu.

Ekipler gelinceye kadar kargaları kurtarmak isteyen diğer kargaların uğraşları ve itfaiyecilerin kurtarma operasyonu kameralarca kaydedildi.

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