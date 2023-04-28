BBDSO'dan "Türkiye - İtalya Dostluk" konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO), "Türkiye - İtalya Dostluk" konserine klarnet sanatçısı Wenzel Fuchs konuk oldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Alessandro Bonato yönetti.

Gecede, Peter İlyiç Çaykovski'nin "Senfoni NO:6" ve Carl Maria von Weber'in "Klarinet Konçertosu NO:1" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda konuk sanatçı, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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