Bursa'daki İmece Çalıştayı'nda süt hayvancılığı masaya yatırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Türkiye İş Bankası AŞ Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, "Tarım, finans ve teknolojinin birlikte etkin kullanımıyla sadece uygun finansman koşulları sunmakla yetinmiyor, teknolojiyi merkeze alarak daha az girdi kullanımı, daha yüksek verim ve daha sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik ediyoruz​​​​​​​." dedi.

İş Bankası ile Alman finans kuruluşu Finance in Motion ve danışmanlık firması Frankfurt School arasında tarım alanındaki faaliyetler için imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında gerçekleştirilen "İmece Çalıştayları"nın üçüncüsü, "Süt Hayvancılığı" temasıyla Bursa'da bir otelde düzenlendi.

"Süt Hayvancılığının Geleceği" başlığı altında "Geleceğimize Umut, Sürümüze Bereket" sloganıyla organize edilen çalıştay, süt ve damızlık hayvan birliklerini, sanayicileri, ilgili sivil toplum kuruluşlarını, kamu temsilcilerini, akademisyenleri ve girişimcileri bir araya getirdi.

Erdem, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, süt fiyat trendleri, artan yem ve işletme maliyetleri, Türkiye'nin süt hayvanı varlığı, tarım politikaları açısından çiğ süt arz ve talebinin güvenliği ve sürdürülebilirliğinin son yıllarda kritik konu başlıklarından biri haline geldiğini söyledi.

Beslenme ve toplum sağlığı için önemli bir gıda ürünü olan sütün çevresel, ekonomik, hijyenik koşulların yanı sıra teknolojik gelişimler, toplumsal tercihler başta olmak üzere pek çok farklı alanda risklere maruz kaldığını dile getiren Erdem, süt endüstrisinin özellikle 1970'lerden sonra büyük işletmelerin de sektöre dahil olmasıyla gittikçe gelişen, ürünlerini artık dünyaya da ihraç edebilen büyük ve çok katmanlı bir sektöre dönüştüğünü vurguladı.

İzlem Erdem, 1 milyon civarında süt işletmesi bulunan Türkiye'nin dünyanın en büyük 8'inci, Avrupa'nın en büyük 3'üncü süt üreticisi olduğunu, 110'dan fazla ülkeye süt ve süt ürünleri ihraç ettiğini aktardı.

- "Tarım ve hayvancılıkta yeni sayfalar açmayı istiyoruz"

Türkiye İş Bankası olarak tarım bankacılığı alanında her geçen yıl öze dokunan katkılar sunmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Erdem, "Tarım, finans ve teknolojinin birlikte etkin kullanımıyla sadece uygun finansman koşulları sunmakla yetinmiyor, teknolojiyi merkeze alarak daha az girdi kullanımı, daha yüksek verim ve daha sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik ediyoruz.



Geleneksel tarım bankacılığının yanı sıra dijitalleşme, inovatif bakış açısıyla tarım ve teknolojiyi buluşturma, tarım ve teknolojinin buluştuğu noktada ortaya çıkan finans ihtiyacını en doğru kanallarla ve yöntemlerle desteklemeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Erdem, kurum olarak insana, hayvana, toprağa saygılı ve doğayla uyumlu üretim süreçlerini desteklemeyi önemsediklerini ifade etti.

Bu hassasiyetleri çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma amaçları ve göstergeleriyle uyumlu konvansiyonel bankacılık işlerinin yanı sıra tarımın teknoloji ve finansla çok daha fazla kesiştiği sektöre özgü yenilikçi çözümler üretme yönündeki çalışmalarımıza devam edeceklerini anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Kesin ve sürdürülebilir çözümlerin bulunarak uygulanabilmesi, daha büyük adımlar atılabilmesi ve tarım sektörüne önemli çıktılar sağlanabilmesi için tüm paydaşların birlikte hareket etmesini, ortak zeminde buluşmasını gerekli görüyoruz. Bu konuda sadece bir banka olarak değil tarımsal değer zincirinin bir halkası ve ilgili tüm kesimlerin iş ortağı olarak sektörü iyi tanıyan, dinamiklerini çok yakından bilenlerle birlikte bilgimizi artırmayı, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanındaki üretim hikayesinde yeni ve ümit verici sayfalar açmayı istiyoruz."

Finance in Motion Yatırım Yöneticisi Oğuz Bardak ile Frankfurt School of Business and Management Tarımsal Saha Araştırmaları Grup Müdürü İbrahim Oğuz da katılımcılara sunum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.