İnegöl'de kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada CNC makinesinde çalışan Ömer Ö, sol kolunu makineye kaptırdı.

Kolundan ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı işçinin tedavisi sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.