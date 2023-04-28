AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da açılışta konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da açılışta konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da açılışta konuştu:

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, "Bu kadar kaosun etrafımızda olduğu bir dönemde Türkiye içinde kaos üretecek bir koalisyon masasına Türkiye'nin yönetimini, bu ülke emanet etmez. İstikrarın adı, adresi Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Ala, Bursa'da Osmangazi Belediyesince inşa edilen Elmasbahçeler Mustafa Pamukçu Sosyal Gelişim Merkezi'nin açılış programında, siyaset yapma amaçlarının hizmet etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini, milletten aldıkları destekle güçlü kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Ala, "Bu etraftaki karmaşanın içinde Türkiye bir istikrar adası olarak yoluna devam ediyorsa, bu sizin sayenizde. Şimdi düşünün etrafta bu kadar karmaşa varken bir de 15 Mayıs'tan itibaren, sabah kalktığınızda '7-8 kişilik masadan kim kime ne demiş, hangi krizi çıkarmış, yarın acaba çözebilecekler mi kendi krizlerini?' Yani etrafımızdaki ülkelerin krizinden bahsetmiyorum." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine değinen Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Daha bakın adaylık sürecinde çıkardıkları krizi kaç haftada zor çözdüler. 1,5 senede karar verdiler, birkaç haftada da toplandı dağıldılar, toplandı dağıldılar bir karar verdiler. O kararı da 24 saat geçmeden krize çevirdiler, sonra döndüler o krizi çözmek için de toplandılar bir araya, dağıldılar derken, Türkiye'ye döndüler 'Bu krizi çözdük' dediler. 'Kumar masası' deyip tekrar oturdular. Kusura bakmayın ben polemiklerden hoşlanmam ama bu seçim 'Türkiye'nin hedeflerine doğru son hızdaki adımlarla yürümesini sağlayacak mı, sağlamayacak mı?' Vereceğimiz karar bu.

Türkiye, 15 Mayıs'tan itibaren karar alıp uygulayan bir ülke mi olacak yoksa her gün masada kriz çıkarıp yine o krizi çözmek için bir araya gelen o kişilerin her gün siyasi kaoslarıyla mı karşılaşacak? Bunun seçimini yapacak. Bu kadar kaosun etrafımızda olduğu bir dönemde Türkiye içinde kaos üretecek bir koalisyon masasına Türkiye'nin yönetimini, bu ülke emanet etmez. İstikrarın adı, adresi Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl'de kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnegöl'de kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı
Bursa'daki İmece Çalıştayı'nda süt hayvancılığı masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bursa'daki İmece Çalıştayı'nda süt hayvancılığı ...
İş Bankası´ndan Süt Hayvancılığı Çalıştayı
YEREL HABERLER İş Bankası´ndan Süt Hayvancılığı Çalıştayı
Bursa'da çiftçilere kuraklığa karşı iklim dostu sorgum otu tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Bursa'da çiftçilere kuraklığa karşı iklim dostu ...
Bakan Varank söz verdi, Togg gelin arabası oldu
YEREL HABERLER Bakan Varank söz verdi, Togg gelin arabası oldu
Üç kadını tekme- tokat dövüp, taksiye zorla bindirdikleri anlar kamerada
YEREL HABERLER Üç kadını tekme- tokat dövüp, taksiye zorla ...
BBDSO'dan "Türkiye - İtalya Dostluk" konseri
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Türkiye - İtalya Dostluk" konseri
Ekrem İmamoğlu: Biz bu seçimde, yok sayanları evlerine yollayacağız (2)
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu: Biz bu seçimde, yok sayanları ...
Bursa'da "Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası oldu
YEREL HABERLER Bursa'da "Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası oldu
Ekrem İmamoğlu: Biz bu seçimde, yok sayanları evlerine yollayacağız
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu: Biz bu seçimde, yok sayanları ...
Mahsur kalan kargaları itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan kargaları itfaiye kurtardı
Bursa'da ayaklarına ip dolanan 2 kargayı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da ayaklarına ip dolanan 2 kargayı itfaiye ...
Bursa'da 26 milyon liralık telefonla dolandırıcılık davasında 6 sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da 26 milyon liralık telefonla dolandırıcılık ...
Geri manevra yapan kamyonet yayaya çarptı; çevredekiler sürücüye saldırdı
YEREL HABERLER Geri manevra yapan kamyonet yayaya çarptı; ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
Profesör, sahte MİT'çilere 1979 cumhuriyet altını ile 400 bin euro kaptırdı
YEREL HABERLER Profesör, sahte MİT'çilere 1979 cumhuriyet altını ile ...
Orhangazi'de asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de asayiş operasyonlarında gözaltına alınan ...
Koyun kırkarken akıma kapılan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Koyun kırkarken akıma kapılan çiftçi öldü
AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da kapalı pazar yeri açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da kapalı pazar yeri ...
Bursa'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 ...
Bursa'da yabancı uyruklu ailenin bulunduğu otomobil yandı
YEREL HABERLER Bursa'da yabancı uyruklu ailenin bulunduğu otomobil ...
Cipinin direksiyonunda kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Cipinin direksiyonunda kalp krizi geçirip öldü
Kendisine 50 bin lira borcu olan oto galericiyi bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Kendisine 50 bin lira borcu olan oto galericiyi ...
Türkiye Adalet Akademisinin "Siber Suçlar Kurultayı" Bursa'da başladı
YEREL HABERLER Türkiye Adalet Akademisinin "Siber Suçlar Kurultayı" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.