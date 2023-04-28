Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz hep yapmanın derdindeyiz. Birileri yıkmanın derdinde. Karşımızda bir yıkım ekibi var. Böyle bir muhalefetle bu ülkenin yol alması mümkün değil." dedi.

Bakan Varank, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde AK Parti'nin Şehreküstü Seçim Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 21 yıldır Türkiye'de taş üstüne taş koyarak vatandaşlara layık oldukları hizmetleri sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Varank, Bursa'ya 21 yılda 175 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlattı.

Bursa'nın marka değerini yükseltmek için neler yapılmasını gerektiğini iyi bildiklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Sizlerle beraber yol yürümeye devam etmek istiyoruz. Bunun formülü nerede? Onu sizler gayet iyi biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta aziz milletimizin yine doğru tercihi yapacağına, takdiriyle tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağına ve bu hizmet kervanını devam ettireceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 14 Mayıs'ta sandıklardan bir kez daha lider çıkarmaya var mısınız? Cumhur İttifakı'nı büyük bir çoğunlukla Meclis'e göndermeye var mısınız? Allah sizlerden razı olsun."

Hep üretmenin derdinde olduklarını dile getiren Varank, "Biz hep yapmanın derdindeyiz. Birileri yıkmanın derdinde. Karşımızda bir yıkım ekibi var. Biz ne dediysek 'olmaz' dediler. 'Ak' dediysek 'kara' dediler. 'Küçük' dediysek 'büyük' dediler. Biz 'siyah' dediysek onlar 'beyaz' dediler. Böyle bir muhalefetle bu ülkenin yol alması mümkün değil. Bu muhalefet ne Türkiye'yi tanıyor ne dünyayı tanıyor ne gelecekte dünyayı neler bekliyor bundan haberdar değil." diye konuştu.

- "Türkiye'ye bir kaos vadediyorlar"

Bakan Varank, eski Türkiye'de hükümetlerin ortalama süresinin 1,5 yıl olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu eski Türkiye'yi tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'ye bir kaos vadediyorlar. Diyorlar ki '7 cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bir cumhurbaşkanı olacak. Bu 7 yardımcı ortak karar verecek, ancak o zaman cumhurbaşkanı hükümet edebilecek.' Böyle bir sistem çalışır mı? Sizin apartmanınızda böyle bir yönetim olsa buna razı gelir misiniz? E peki apartmanınızı vermeyeceğiniz bir yönetime, bunlara Türkiye'yi teslim eder misiniz? İşte biz bunlara Türkiye'yi teslim etmeyeceğiz. Bu yıkım ekibine Türkiye'yi teslim etmeyeceğiz. Bakın bu pazarlıkta o kadar ileri gittiler ki şu anda Türkiye'nin düşmanı ne kadar oluşum varsa hepsiyle pazarlık ediyorlar. Bugün PKK'nın sözde liderleri kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. FETÖ'nün sözcüleri kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. HDP kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bu, Türkiye'nin altını oyacak olanlara asla müsaade etmememiz lazım. Bizim tek bir derdimiz var. Şu ay yıldızlı al bayrağın altında müreffeh bir şekilde yolumuza devam etmek. Çocuklarımıza, gençlerimize çok daha güzel yarınlar sunabilmek."

Varank, TEKNOFEST'teki yarışmalara katılmak için 1 milyon gencin başvuru yaptığını belirtti.

Birlik ve beraberlikle yollarına devam edeceklerini dile getiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ay yıldızlı al bayrağımıza hep beraber hizmet edeceğiz. Şimdi seçim ofisimizi açıyoruz. İnşallah burada çalışmalarımıza devam edeceğiz ama benim sizlerden bir ricam var. 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşacağız. Eş dost, akrabayı ikna edeceğiz. Özellikle genç kardeşlerimizi ikna edeceğiz. Onlara eski Türkiye'yi anlatacağız. Türkiye'ye hangi kaosu vadediyorlar bunu anlatacağız. Telefonlarımızı açacağız, her bir arkadaşımıza telefon edeceğiz. Bu seçimde 'Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceksin.' diyeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala da Türkiye'nin bölgesindeki istikrarlı yürüyüşünün devamı için bu seçimlerin önemli olduğunu kaydetti.

Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

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