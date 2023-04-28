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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TechINBursa Girişimcilik Merkezi'nin açılışında konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TechINBursa Girişimcilik Merkezi'nin açılışında konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AR-GE'ye, inovasyona yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'nin katma değerli üretimde çok hızlı yol alabildiğini de görebiliyoruz. İşte son birkaç haftaya baktığımızda bile neleri başardığımızı görebiliriz." dedi.

Bakan Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği ile hizmete giren TechINBursa Girişimcilik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gerek geleneksel girişimcilik gerekse teknoloji tabanlı girişimciliğe çok farklı destekler verdiklerini söyledi.

Girişimci gençler başta olmak üzere Türkiye'de kendi fikrini ticarileştirmek isteyen işletmelere mekansal destekler verdiklerini belirten Varank, BEBKA'nın girişimcilere yönelik bu girişimi hayata geçirdiğini anlattı.

Varank, 21 yıldır AR-GE ve inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de sadece iki teknopark vardı. Bu iki teknoparkta sadece 680 kişi çalışıyordu tüm Türkiye'de. Şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında 98 teknopark var. Bu teknoparklarda 9 bine yakın şirket, 90 bin araştırmacı faaliyetlerine devam ediyor. İki teknoparktan, 98 teknoparka, 680 araştırmacıdan 90 bin araştırmacıya. Yine şirketlerin kendi bünyeleri içerisinde AR-GE ve inovasyon faaliyetleri yapabilmeleri için bizim dönemimizde başlattığımız AR-GE ve tasarım merkezleri uygulaması var. Burada da firmalar kendi bünyelerinde istihdam edecekleri tasarımcılar ve mühendislerle kendi AR-GE merkezlerini kurup tıpkı teknoparklarda olduğu gibi devletimizin verdiği desteklerden istifade edebiliyorlar. Şu anda tüm Türkiye'de 1500'ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezi mevcut. TEKMER'ler KOSGEB'e bağlı. Son dönemde açtıklarımız da dahil olmak üzere tüm Türkiye'de özel sektörün daha çok ağırlık verdiği 20'ye yakın TEKMER'i de ülkemize kazandırdık."

Türkiye'de tam zamanlı AR-GE çalışması yapanların 40 binler seviyesinden 222 bine yükseldiğini aktaran Varank, şunları kaydetti:

"AR-GE'ye, inovasyona yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'nin katma değerli üretimde çok hızlı yol alabildiğini de görebiliyoruz. İşte son birkaç haftaya baktığımızda bile neleri başardığımızı görebiliriz. Türkiye'nin otomobili şu anda yollarda. Türkiye'nin en büyük AR-GE merkezlerinden bir tanesi Togg'un bünyesinde. TCG Anadolu'yu donanmamıza teslim ettik. Türkiye'nin metre altı çözünürlükteki ilk yerli ve milli uydusu İMECE'yi uzaya fırlattık. İşte bugün TUSAŞ'ın geliştirdiği ATAK 2 helikopteri uçtu. Hürjet'imiz havalandı. Gökbey helikopterimiz Ankara'dan İstanbul'a uçarak gitti. Gökbey helikopterini kendi yerli ve milli motorumuz TS1400 ile uçurduk. Eskişehir 5000 elektrikli ana hat lokomotifimizi raylara indirdik. Bunların tamamı son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz ve hepsi yüksek teknoloji, AR-GE ve inovasyonla elde edilmiş ürünler."

- "Size yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz"

Bakan Varank, Türkiye'nin geleceğinin girişimcilikte olduğunun altını çizerek, "Bunun için de genç arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Teknoparklarla, kuluçka merkezleriyle, TEKMER'lerle, oluşturduğumuz fonlarla hızlandırma programlarıyla, mentorluk destekleriyle genç arkadaşlarımızı öncelikle girişimci yapmak ve bu ülkeye o kendi geniş ufuklu fikirleriyle oluşturacakları katma değerle hizmet etmeleri için onlara destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gençlere yatırımın en önemli yatırım olduğunu kaydeden Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizin ağabeyleriniz olarak aslında bizim tek bir görevimiz var. Sizin önünüzü açmak, size bu imkanları sağlamak. Türkiye Yüzyılı'nı asıl inşa edecek olanlar, siz değerli genç arkadaşlarımızsınız. Bizler de size yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Böyle güzel bir eseri Bursa'ya kazandırdığımız için tabii bir Bursa milletvekili adayı olarak gurur duyuyorum. Bu güzel eser buradaki gençlerimize hizmet edecek. Buradaki girişimcilik ekosistemine hizmet edecek. İnşallah atacağımız adımlarla burası gençlerin bir numaralı uğrak yeri olacak. Ben emeği geçen başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere valimize, üniversitelerimize çok teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, BEBKA yöneticileri ile gençler katıldı.

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