Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YB 6604 plakalı kamyonet, Yenişehir-Bursa kara yolunda, ilçe stadyumu yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kahraman'a (84) çarptı.

Araç, Abdullah B'nin kullandığı 16 AYT 692 plakalı motosiklete ve park halindeki 16 ABV 128 plakalı kamyonete de çarparak durabildi.

Ahmet Kahraman olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı motosiklet sürücüsü Abdullah B. ise 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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