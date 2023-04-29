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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa'da konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa'da konuştu:

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "CHP'ye oy veren sevgili kardeşlerim, 15 Mayıs sabahı 77 kişi var CHP listelerinde. DEVA'lı, Saadetli, Gelecekli, hepsi pazartesi sabahı istifa edecek. Senin oyunla seçilecekler, başka partiye gidecekler." dedi.

İnce, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde partisinin düzenlediği mitingde, diğer muhalefet liderlerinden farklı olduğunu söyledi.

Seçim vaatlerini sıralayan İnce, şunları dile getirdi:

"Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir öğretmeniyim. Yıllarca milletvekilliği yaptım ama söylüyorum, 'Mavi Vatan'ı destekliyorum, Libya tezkeresini destekliyorum, Azerbaycan'a yardım edilmesini de. İHA'ları SİHA'ları destekliyorum. Benim ordumun, benim askerimin, benim polisimin işine yaradı mı o İHA'lar, SİHA'lar? Evet, yaradı, Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil. Ben seçildiğimde destek vermeye devam edeceğim. Destek vereceğim, bizim politikamız bu, doğruya doğru, yanlışa yanlış. Bakın yine bir başka konu. İzmir, CHP'nin kalesi. İzmir birinci sıra adayı Taraf gazetesi yazarı. Ne diyor biliyor musunuz? ‘Kemalizm ırkçılıktır.' diyor. CHP'ye oy veren sevgili kardeşlerim, 15 Mayıs sabahı 77 kişi var CHP listelerinde. DEVA'lı, Saadetli, Gelecekli, hepsi pazartesi sabahı istifa edecek. Senin oyunla seçilecekler, başka partiye gidecekler. Ben senin yerinde olsam mührü basarım Memleket Partisine."

İnce, konuşmasının ardından meydanda gençlerle yürüyerek fotoğraf çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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