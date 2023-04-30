Milli modern pentatlon sporcusu Eda Özrodop hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışıyor

BURSA (AA) - HANDE DURMUŞ - Modern pentatlonda geçen yıl Avrupa üçüncüsü olan milli atlet Eda Özrodop, kaçırdığı altın madalyayı bu kez kazanabilmek için seçme niteliğindeki Türkiye şampiyonasının ikinci ayağına sıkı çalışarak hazırlanıyor.

Spora yüzmeyle başlayan, sonraki yıllarda koşu, atıcılık ve eskrimi de ekleyerek modern pentatlon branşına geçen, özel bir lisede 10. sınıfı öğrencisi 16 yaşındaki Eda, antrenörleriyle her gün havuz, eskrim salonu ve atletizm pisti arasında adeta mekik dokuyarak çalışmalarına devam ediyor.

Çeşitli branşlarda Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları ile modern pentatlonda Avrupa üçüncülüğü bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Eda, 1-9 Haziran'da Litvanya'da gerçekleştirilecek Avrupa 17 ve 19 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası vizesi alabilmek için 5-7 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek müsabakalara katılacak.

Genç sporcu, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Sıralama 2. Ayak Yarışı'nda başarılı olması halinde Avrupa şampiyonluğunu kazanabilmek için Litvanya'ya gidecek.

Eda Özrodop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası ile sonrasındaki Avrupa ve dünya şampiyonalarına antrenörleriyle iddialı hazırlandıklarını söyledi.

Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istediğini belirten genç atlet, "Geçen sene 17 yaş altı kategorisinde Avrupa üçüncülüğüm vardı. Bu sene daha çok antrenman yapıp, daha çok çalışıp Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum." dedi.

Eda, günlük rutininin saat 06.30'da koşu ve atış antrenmanlarıyla başladığını, yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kahvaltısını yapıp okuluna gittiğini aktardı.

Okul sonrası saat 17.00'de kuvvet çalışmasının ardından yüzme antrenmanına geçtiğini ifade eden Eda, "Saat 19.30'da da eskrim antrenmanımız başlıyor, o da yaklaşık 2 saat sürüyor. Sonrasında yemek yiyip eve gidiyorum ve ders çalışmaya başlıyorum. Yatma saatim ortalama 01.00-01.30 oluyor ve sabah yine aynı tempo. Benim için cidden çok zor oluyor ama sonucunda bir başarı var ve onu devam ettirmem gerekiyor, o yüzden çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.





- Antrenörlerinin Eda'nın daha büyük başarılar kazanacağına inancı tam





Eda Özrodop'un yüzme antrenörü İlyas Aziz de her antrenörün ve sporcunun hedefinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Milli sporcunun geçen ay yapılan birinci ayak yarışlarında Türkiye şampiyonu olduğunu bildiren Aziz, şunları kaydetti:

"Bu yarışta birinci olarak milli takıma girmesi ve ardından Avrupa şampiyonasına katılım hakkını elde etmesini hedefliyoruz. Geçen sene Polonya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında üçüncülük madalyası almıştık. Bu bizim ve Türkiye açısından da önemli bir başarıydı. Bu sene umuyoruz ki bu üçüncülük neden birincilik olmasın. Ardından Dünya şampiyonası var, orada da bir madalya neden gelmesin."

Atletizm antrenörü İshak Kaya, Eda ile 6 yıldır beraber çalıştıklarını, onun yetenekli bir sporcu olduğunu belirtti.

Sporcusuyla Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldığını anlatan Kaya, "Birbirimize inanarak, güvenerek bu işe baş koyduk ve devam ediyoruz. Çalışmalarımız sürüyor, şu anda herhangi bir aksilik yok. Bir aksilik olmazsa Eda yine milli takıma şampiyon olarak girecek. İnşallah Litvanya'dan madalyayla döneriz." ifadesini kullandı.

Bursa'da modern pentatlon sporcularına eskrim antrenörlüğü yapan Emre Altunkaya ise çalışmalarının iyi gittiğini, Avrupa şampiyonasına hazırlandıklarını ve Eda'nın yeteneğiyle başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

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