Atış Şirketler Grubu, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı

BURSA (AA) - Atış Şirketler Grubu, Sapanca'da gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne (UEZ) katılım sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27-30 Nisan'da Sapanca'da gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne Türkiye'deki birçok ünlü markanın kurucusu ve temsilcisiyle ekonomi, iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı.

Bu yıl "Tek Dünya Ortak Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin konuğu olan Atış Şirketler Grubu'nun Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Atış, "yükselen yatırımlar, yeni teknolojiler ve inovatif girişimler" ile ilgili bir konuşma yaptı.

Atış Şirketler Grubu'nun Türkiye ile birlikte dünyanın farklı ülkelerinde sürdürdüğü proje, yatırım ve hizmetlerini aktaran Atış, başarının en önemli faktörlerinden birinin doğru insanlarla hareket etmek ve doğru işi bulmak olduğunu bildirdi.

Grup olarak 7 sektörde faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Atış, dünyanın farklı noktalarında çalışmaları sürdürürken, kurum kültürünü ön planda tuttuklarını vurguladı.

Atış, gayrimenkul tarafında ihtiyacı belirleyip bu ihtiyaca yönelik çözümler ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yoldan hareketle Körfez ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz de girişimlerimizi ihtiyaçlara göre dönüştürüyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri olarak da Re-Pie Portföy ile hayata geçirdiğimiz gayrimenkul yatırım fonu sistemi kurduk. Daha bir yıl dolmadan büyük bir taleple karşılaştık, 1.500'ün üzerinde saklama hesabı açıldı. Bu sistemi 14 ülkede şubeleşerek büyütüyoruz. Öte yandan, sağlık turizmiyle ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Bu çalışma için 32 polikliniği olan özel bir sağlık tesisi projelendirdik. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin dünyanın birçok ülkesine göre ileri seviyede olması, bizi yurt dışından ülkemize yatırımcı çekmeye çalışırken sağlık alanına ve sağlık turizmine de yönlendirdi. Böylelikle bir başka projemizi de ihtiyaca göre dönüştürmüş olduk."

- "3,2 milyar liralık arazi yatırımı yaptık"

Ahmet Atış, Türkiye'nin bir fırsatlar ülkesi olduğunu vurgulayarak, herkesin iş yapıp para kazanmak istediğini ancak kimsenin birbirine güvenmediğini belirtti.



Atış, "Şirket olarak her zaman önümüze bakıyoruz. Bir projeyle ilgili karar verdiğimizde ülkenin durumunu, ekonomik ya da siyasi koşullarını bir kenara bırakıp işimize odaklanıyoruz. Bugün ülkede seçim var diye hiç kimse bir şey yapmıyor. Biz kimsenin hareket etmediği bir ortamda 3,2 milyar liralık arazi yatırımı yaptık. Bu çalışmaları yaparken yabacı yatırımcıyı da mümkün olduğu kadar Türkiye'ye çekmeye çabalıyoruz. Hedefinize odaklanıp doğru çalıştığınızda başarıyı elde etmek çok zor olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Downtown" başta olmak üzere Bursa'da hayata geçirilen birçok projeyle şehre yeni dinamikler kattıklarını aktaran Atış, Bursa'da doğan ve ismini de Uludağ'dan alan ekonomi zirvesini yeniden Bursa'ya taşımak istediklerini bildirdi.

- Zirvede Atış standına ilgi

İki gün süren zirvede, Atış Grup proje ve yatırımları, katılımcılardan ilgi gördü.

Zirvenin son gününe katılan eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Atış Grup'un lounge alanını ziyaret etti. Atış'tan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi alan Wulff, Bursa ile Almanya arasında geçmişe dayanan bir bağ olduğunu, kendisinin de Bursa'yı çok sevdiğini belirterek, UEZ'nin bir dahaki yıl Bursa'da yapılması halinde zirveye katılma sözü verdi.

Atış Şirketler Grubu CEO'su Atış da yatırım turu planlanan ülkeler arasında Almanya'nın da olduğunu hatırlatarak, Bursa ile Almanya arasındaki iş birliği ve dostluğu yeni girişimlerle pekiştirmek istediklerini belirtti.

Atış Grup markası Atış İnvest ile Gayrimenkul Yatırım Fonu alanında ortak çalışmalara imza atan Re-Pie Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ergin de fon yatırımlarına ilişkin bilgiler aktardı.





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