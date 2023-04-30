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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş

Frutti Extra Bursaspor: Auguste 18, Onuralp Bitim 18, Andrews 9, Needham 20, Dudzinski 12, Yiğitcan Saybir 8, Ömer Utku Al 5, Clemmons 16

Pınar Karşıyaka: Angola 28, Kuzmins 22, Delgado 15, Kenan Sipahi 1, Thomas Akyazılı 4, McCollum 16, Brown 9, Deniz Kılıçlı 4, Mert Celep, Berkan Durmaz

1. Periyot: 21-29

Devre: 49-48

3. Periyot: 73-75

5 faulle çıkan: 39.20 Needham (Frutti Extra Bursaspor) 39.31 Angola (Pınar Karşıyaka)





BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka'yı 106-99 yendi.

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