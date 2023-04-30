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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Birçok meseleyi içeride aştıktan sonra milletimizin gönlünü Ayasofya'yla taçlandırdık." dedi

Ala, Yıldırım ilçesinde AK Parti'nin Yavuz Selim Mahallesi Seçim Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Mayıs sabahı yeni bir Türkiye'ye uyanacaklarını söyledi.

14 Mayıs'ta sandıkta alınacak kararın 15 Mayıs'tan itibaren Türkiye'nin 5 yıllık geleceğini tayin edeceğini ifade eden Ala, "Sadece Türkiye'nin mi? Türkiye'nin dışında bize bakan kardeşlerimizin de geleceğini, umutlarını tayin edecek." dedi.

Türkiye'de 20 yıldır yaptıklarının bundan sonraki 5 yılda yapacaklarının teminatı olduğunu vurgulayan Ala, "Hiç merak etmeyin. Pazarda problem mi var? Biz çözeriz. Başka bir yerde, sokakta problem mi var? Biz çözeriz. Dışarıda problem mi var? Biz çözeriz. Çünkü biz çözüm üreten partiyiz ve ittifakıyız." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın çözüm, karşı tarafın ise kargaşa ve kaos ürettiğini belirten Ala, şöyle devam etti:

"Şimdi düşünün, bizim adayımız, Cumhur İttifakı'nın adayı ne zamandan beri belli? Geçtiğimiz seçim yapıldı 5 yıl öncesinden belli. 'Çok güçlü bir cumhurbaşkanlığı var ve biz buna karşıyız, bu kadar güçlü olması gerekmez' diyorlar. 'Çok önemli makam haline geldi' diyorlar eyvallah. Peki kardeşim 1,5-2 yıldır toplandın, dağıldın, toplandın, dağıldın ve bir adayını bile belirleyemedin. Madem bu kadar ehemmiyet veriyorsun, nasıl oluyor da 1,5 yıl bir araya gelip dağılıyorsun, toplanıp dağılıyorsun. Peki hani verdiğin önem? Peki 1,5 yıl sonra yarım yamalak bir kişiyi belirledin. Eyvallah. İyi de 1,5 günde masayı niye dağıttınız? Yahu ancak bir buçuk yılda ortaya çıkardığın bir masayı 1,5 günde darmadağın ettin. Kalktın ne dedin? Dedin ki 'Bu masadan kalkıyorum.' Niye kalkıyorsun? 'Kumar masası' dedi. Yahu 1,5 gün sonra da 2 gün sonra da döndün."

Bu kadar ciddiyetsiz bir oluşumun Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmekte çok zorlanacağını dile getiren Ala, şunları kaydetti:

"Var olan sorunları biz çözeriz. Çünkü biz neleri çözdük bu memleket içerisinde. Başörtüsüyle okulun kapısına giden kızlarımız içeri alınmıyordu. Şimdi asker de oluyor, subay da oluyor, hakim de oluyor, savcı da oluyor. Başı açık, başörtülü kardeşlerimiz, çocuklarımız her yerde var. Türkiye'ye hizmet ediyorlar. Kime ne zararı var? Allah'a şükür büyük bir başarıdır. Sizlerin her birinizin alnından öpüyorum. Hanımefendilere saygılarımı sunuyorum. Biz bunları sizin sandıktan çıkardığınız istikrarla yapıyoruz, sandıkta verdiğiniz güçlerle yapıyoruz, güçle yapıyoruz. Her başarımızın altındaki imza sizlere aittir değerli kardeşim."

Geçmişte kapatma davalarının açıldığını, darbe teşebbüslerinin yaşandığını hatırlatan Ala, sözlerini şöyle noktaladı:

"15 Temmuzları aştık. Birçok meseleyi içeride aştık. Birçok meseleyi içeride aştıktan sonra milletimizin gönlünü Ayasofya'yla taçlandırdık. Allah'ın izniyle Türkiye'yi büyütüyoruz, Bursa'yı büyütüyoruz. İçeride eğer istikrarın arkasında durmazsak karşılaşacağımız şey kaos. Her gün kalkacağız, o gün o, ona ne dedi? Aralarında hangi krizi çıkardılar. Ya ertesi gün acaba barıştılar mı? 'Türkiye'ye maliyetleri ne' diye uğraşıp duracağız. Ve kendi aralarında çıkardıkları problemi çözdüklerinde de büyük bir başarı sağlamış gibi efendim Türkiye'nin büyük bir meselesini çözmüş gibi sevindirdik bir şekilde milletin karşısına çıkıp 'Bak biz aramızdaki meseleyi çözdük' diyecekler. Ülkeyi böyle nasıl yöneteceksiniz? Siz önce içeride ne konuşuyorsanız konuşun ama bir irade olarak ortaya çıkın."

Açılışa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

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