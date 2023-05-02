Bursa'daki barınakta kış uykusundan uyanan ayılar özenle besleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki barınakta kış uykusundan uyanan ayılar özenle besleniyor

AA

Bursa'daki barınakta kış uykusundan uyanan ayılar özenle besleniyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kış uykusundan uyanan ayılara beslenme ve özel bakım programları uygulanıyor.

"Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında, gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan 10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ve tekrar doğada yaşaması mümkün olmayan 63'i yetişkin 71 boz ayıya bakılıyor.

Özel yaşam alanlarında kış uykusu dönemini geride bırakan ayılar, görevliler tarafından protein bakımından yüksek özel yemlerin yanı sıra elma, ayva, armut gibi meyveler, havuç, salatalık, ekmek, tavuk ve balık etiyle besleniyor.

Veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri de yapılan ayılar 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Merkez Şefi Azizcan Sezer, AA muhabirine, boz ayıların kış uykusu döneminde vücutlarında depo ettikleri yağların bir kısmıyla enerji ve su ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Kuş uykusunun ardından boz ayıların aç, iştahlı ve hareketli olduğunu belirten Sezer, "Biz de ayılarımızın artan kalori ve protein ihtiyaçlarına karşılık hayvanlarımıza vermiş olduğumuz besinlerin miktarını ve besinlerin çeşitliliğini artırdık." dedi.

- Fırında ayılar için fıstıklı, pekmezli, meyveli ekmek üretiliyor

Sezer, bu dönemde ayılara elma, armut, ayva, havuç, salatalık, balık, tavuk, pelet yem ve ekmekten oluşan bir besleme programı uyguladıklarını dile getirdi.

Verdikleri yiyecek miktarlarını artırarak hayvanların kaybettiği yağları geri kazanmasını amaçladıklarını anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Yüksek protein ve yüksek kalorili gıdaların miktarları kış uykusu döneminin başlangıcına kadar devam edecek. Nisan ayı itibarıyla merkezimizde bulunan fırını aktif hale getirerek hayvanlarımıza ekmek yapmaya başladık. Bu ekmekler çeşitli özelliklerde; fıstıklı, pekmezli, meyveli ekmekler üretiyoruz. İlerleyen günlerde erikli, dutlu ekmekler de yapacağız. Ekmek çeşitliliğini ve miktarını artırarak hayvanlarımızın artan kalori ve artan protein ihtiyaçlarını tamamlayacağız. Kış uykusu dönemine kadar hayvanlarımızı yoğun bir besleme programıyla besleyerek bu dönemi tamamlayacağız."

Sezer, ayıların bu dönemde günde ortalama 400 kilogram besin tükettiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa´da, gezi dönüşü tur otobüsünün devrildiği kazanın nedeni, `sürücü hatası´
YEREL HABERLER Bursa´da, gezi dönüşü tur otobüsünün devrildiği ...
Alışveriş merkezinde iki grubun kavgası kamerada
YEREL HABERLER Alışveriş merkezinde iki grubun kavgası kamerada
Karacabey Gölecik Barajı'nın inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Karacabey Gölecik Barajı'nın inşaatı devam ediyor
BAKAN VARANK: PKK'NIN, FETÖ'NÜN TEMSİLCİLERİYLE PAZARLIK YAPIYORLAR (4)
YEREL HABERLER BAKAN VARANK: PKK'NIN, FETÖ'NÜN TEMSİLCİLERİYLE ...
Bursa'da "Aşık Veysel Yılı" konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Aşık Veysel Yılı" konseri düzenlendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da Ertuğrul Bey Meydanı açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da Ertuğrul ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (4)
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kestel Belediyesi toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kestel Belediyesi ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İcraat Tezgahı"nda AK Parti'nin hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İcraat ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "MODEF İnegöl Mobilya Fuarı"nın açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "MODEF İnegöl ...
Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnegöl Gençlik Merkezi"nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnegöl Gençlik ...
Bursa'da anaokulunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da anaokulunda yangın
Gezi dönüşü 1 öğrenci ile sürücünün öldüğü otobüs kazasında 18 yaralı tedavi görüyor
YEREL HABERLER Gezi dönüşü 1 öğrenci ile sürücünün öldüğü otobüs ...
Kış uykusundan uyanan ayılar için barınağa `özel fırın´
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayılar için barınağa `özel ...
(Geniş Haber)BURSA'DA ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
YEREL HABERLER (Geniş Haber)BURSA'DA ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ ...
GÜNCELLEME - Bursa'da devrilen tur otobüsündeki ikisi öğrenci 3 kişi öldü, 44 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da devrilen tur otobüsündeki ikisi ...
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR
YEREL HABERLER BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var (1)
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var ...
BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR -1
YEREL HABERLER BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.