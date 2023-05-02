Bursa'daki barınakta kış uykusundan uyanan ayılar özenle besleniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kış uykusundan uyanan ayılara beslenme ve özel bakım programları uygulanıyor.

"Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında, gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan 10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ve tekrar doğada yaşaması mümkün olmayan 63'i yetişkin 71 boz ayıya bakılıyor.

Özel yaşam alanlarında kış uykusu dönemini geride bırakan ayılar, görevliler tarafından protein bakımından yüksek özel yemlerin yanı sıra elma, ayva, armut gibi meyveler, havuç, salatalık, ekmek, tavuk ve balık etiyle besleniyor.

Veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri de yapılan ayılar 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Merkez Şefi Azizcan Sezer, AA muhabirine, boz ayıların kış uykusu döneminde vücutlarında depo ettikleri yağların bir kısmıyla enerji ve su ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Kuş uykusunun ardından boz ayıların aç, iştahlı ve hareketli olduğunu belirten Sezer, "Biz de ayılarımızın artan kalori ve protein ihtiyaçlarına karşılık hayvanlarımıza vermiş olduğumuz besinlerin miktarını ve besinlerin çeşitliliğini artırdık." dedi.

- Fırında ayılar için fıstıklı, pekmezli, meyveli ekmek üretiliyor

Sezer, bu dönemde ayılara elma, armut, ayva, havuç, salatalık, balık, tavuk, pelet yem ve ekmekten oluşan bir besleme programı uyguladıklarını dile getirdi.

Verdikleri yiyecek miktarlarını artırarak hayvanların kaybettiği yağları geri kazanmasını amaçladıklarını anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Yüksek protein ve yüksek kalorili gıdaların miktarları kış uykusu döneminin başlangıcına kadar devam edecek. Nisan ayı itibarıyla merkezimizde bulunan fırını aktif hale getirerek hayvanlarımıza ekmek yapmaya başladık. Bu ekmekler çeşitli özelliklerde; fıstıklı, pekmezli, meyveli ekmekler üretiyoruz. İlerleyen günlerde erikli, dutlu ekmekler de yapacağız. Ekmek çeşitliliğini ve miktarını artırarak hayvanlarımızın artan kalori ve artan protein ihtiyaçlarını tamamlayacağız. Kış uykusu dönemine kadar hayvanlarımızı yoğun bir besleme programıyla besleyerek bu dönemi tamamlayacağız."

Sezer, ayıların bu dönemde günde ortalama 400 kilogram besin tükettiğini sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.