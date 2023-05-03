BUSADER'den depremzedelerin eğitimi yararına yardım konseri

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BURSA (AA) - Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER), depremzedelerin eğitimi yararına düzenledikleri etkinlikte Antakya Medeniyetler Korosu'nu konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı yardımseverler konser öncesi uzun kuyruklar oluşturdu.

Konser öncesinde BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle selalmama konuşması yaptı.

Gecede şef Yılmaz Özfırat'ın yönettiği orkestra kendilerine özgü oluşturdukları repertuvarla Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde koro "Mağusa Limanı", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Ah Bir Ataş Ver" ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" gibi şarkılar müzikseverler eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda Antakya Medeniyetler Korosu ve şef, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.





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