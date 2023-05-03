Nestle Waters Türkiye'nin yeni genel müdürü Fausto Tazzi oldu

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BURSA (AA) - Fausto Tazzi, Nestle Waters Türkiye'nin yeni genel müdürü olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nestle Waters Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 2 yıldır yürüten Michel Beneventi, koltuğunu Tazzi'ye devretti.

Nestle Waters Vietnam Genel Müdürlüğünü 5 yıldır yürüten Fausto Tazzi, Türkiye'ye gelerek yeni görevine başladı.

Stratejik vizyonu ve yönetim uzmanlığıyla üstlendiği görevlerde önemli başarılara imza atan deneyimli yönetici Tazzi, sürdürülebilirlikten verimli su yönetimine kadar uzanan global birikimiyle Nestle Waters Türkiye'nin yönetiminden sorumlu olacak.

Nestle bünyesinde 1992'de kurulan ve 130'u aşkın ülkede 49 markasıyla faaliyet gösteren Nestle Waters'ın, küresel ölçekte 82 dolum tesisi ve 28 bini aşkın çalışanı bulunuyor. 2001'de Türkiye su pazarına giren şirket, 2006'da Erikli ile güçlerini birleştirdi.

Firma, Türkiye'de su, maden suyu ve aromalı içecek kategorilerinde, Erikli, Nestle Pure Life, Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna olmak üzere 5 farklı markasıyla hizmet veriyor.

Bursa'nın Kestel ve İnegöl ilçelerinde dolum tesisi bulunan Nestle Waters Türkiye, toplam 900 kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Kestel Dolum Tesisleri hem Türkiye'nin hem de Nestle Waters'ın dünyadaki en büyük ambalajlı su dolum tesisi olarak faaliyet gösteriyor.​​​​

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