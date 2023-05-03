Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) nisan ayında 2,8 milyar dolar ihracat yaptı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen ay yurt dışına 2 milyar 827 milyon 713 bin dolarlık ürün gönderen birliklerin Ocak-Nisan 2023 ihracatı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 11 milyar 853 milyon 262 bin dolar oldu.

Alt birliklerden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) nisan ayındaki dış satımı 2 milyar 338 milyon 812 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB'in ocak-nisan dönemi ihracatı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 13,5'lik artışla 9 milyar 789 milyon 306 bin dolar olarak kaydedildi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), nisanda 102 milyon 442 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-nisan dönemdeki ihracatı ise 446 milyon 800 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) 83 milyon 591 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 17 milyon dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 8 milyon 411 bin dolar ihracat kaydetti. Ayrıca, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı 277 milyon 450 bin dolar olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Yılın ilk 4 aylık döneminde yüzde 12'lik bir artışı yakalamış durumdayız. Birliklerimiz ve üyelerimizin de gayretli çalışmalarıyla yakaladığımız artış trendini devam ettirmek suretiyle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2023'ü ihracatta mümkün olan en iyi performansla tamamlayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

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