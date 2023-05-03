ARSİYAD, 20'nci yılını ödül töreniyle kutladı

BURSA (AA) - Bursa'da, Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ARSİYAD) kuruluşunun 20'nci yılı dolayısıyla "20. Yıl Türkiye Buluşması" gerçekleştirdi.

Podyum Davet'te düzenlenen organizasyona Bursa, Artvin, İstanbul, Ankara ve çeşitli şehirlerden yaklaşık 1000 kişi katıldı.

ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş, törenin açılışında yaptığı konuşmada, "Marifet iltifata tabidir" sözünü hatırlatarak, toplumda bazı kişilerin başarıları, cesaretleri ve toplumsal duyarlılıklarıyla adeta birer kutup yıldızı gibi olduklarını söyledi.

Örnek insanların, kişilikleri ve davranışlarıyla topluma rol model olduğunu aktaran Durmuş, "Onlar hiçbir karşılık beklemeden şehirlerine ve ülkemiz değer katmaya devam ediyorlar. Hiçbir ödül elbet onların emeklerinin tam karşılığı olamaz. Ancak ARSİYAD olarak başarının desteklenmesi, takdir edilmesi ve başkalarına da örnek olması gerektiği düşüncesiyle Artvin kökenli olup, bulundukları şehirlere ve ülkemize önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumları ulusal ölçekte bir organizasyonla ödüllendirelim istedik." dedi.

Organizasyonun hazırlığı için aylar öncesinden çalışmalarına başladıklarını anlatan Durmuş, titiz çalışmalarla ödül kategorilerini ve ödül verilecek kişi ve kurumları belirlediklerini dile getirdi.

Daha önce ARSİYAD 20. Yıl Türkiye Buluşması'nı 4 Mart'ta yapmayı planladıklarını bildiren Durmuş, "Ancak ülkemizi yasa boğan, 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan yüzyılın en büyük deprem felaketi nedeniyle programımızı erteledik. Burada tekrar, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Durmuş'un konuşmasının ardından ARSİYAD'a yeni katılan üyelere rozetleri ve katılım belgeleri verildi. Yeni üyelere birer fidan armağan edildi.

Konuşmaların ardından gecenin sponsorlarına plaket takdim edildi, farklı kategorilerde ödüle layık görülenlere ödülleri verildi.

Organizasyona, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, çeşitli partilerin milletvekili adayları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileriyle davetliler katıldı.



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