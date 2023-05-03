AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da konuştu:

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ve en kalkınmış ilk 10 ülkesi arasına sokmak." dedi.

Ala, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesinde inşa edilen Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarlı bir yönetim ve güçlü liderlik sayesinde son yıllarda çok büyük gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Türkiye'de, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) gibi teknolojik ürünlerle başarılara imza atıldığını belirten Ala, "Taarruz helikopterlerini biz yapıyoruz, gemileri denize biz indiriyoruz. Dünyada ilk İHA ve SİHA gemisini biz indirdik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir yönetime sahip olması gerektiğini vurgulayan Ala, "Fatih karadan yürüttü gemileri, biz de Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 20 yıldır sizin desteklerinizle İstanbul Boğazı'nın altından Marmaray ile tren yürüttük. Şimdi araçlar Avrasya Tüneli'nden geçiyor. Bu hizmetleri biz biliriz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ve en kalkınmış ilk 10 ülkesi arasına sokmak. Biliyorsunuz biz söz verdik mi yaparız." diye konuştu.

Büyük problemlerin yaşandığı coğrafyada Türkiye'yi sürekli ileri taşıdıklarını anlatan Ala, şöyle devam etti:

"Bakın Suriye 10 yıldır yanıyor, Irak 30 yıldır toparlanamıyor, Rusya-Ukrayna Savaşı oldu. Ara bulucu tek lider var iki tarafla da konuşabilen; Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan. Karadeniz'de gaz bulduk, şimdi ücretsiz verilecek. Fakat bu kadar kargaşanın yaşandığı bir coğrafyada Türkiye istikrarlı bir sisteme, güçlü bir liderliğe sahip olmazsa bunları yapabilir mi? Yapamaz. O bakımdan istikrarla yolumuza devam edelim diyoruz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katılımcılara hitap ettiği tören, açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

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