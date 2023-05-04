Bursa'dan 4 aylık ihracat 5 milyar doları aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'dan 4 aylık ihracat 5 milyar doları aştı

AA

Bursa'dan 4 aylık ihracat 5 milyar doları aştı

BURSA (AA) - Bursa'dan, Türkiye'nin dört aylık ihracatına 5 milyar 199 milyon 557 bin dolarlık katkı sağlandı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Bursa'dan ocak-nisan döneminde, yaklaşık 180 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 artış göstererek 5 milyar 175 milyon 190 bin dolardan 5 milyar 199 milyon 557 bin dolara ulaştı.

- Kentin otomotiv ihracatı 2,2 milyar dolarlık ihracata imza attı

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin dört aylık ihracatı, 2 milyar 247 milyon 398 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 937 milyon 215 bin dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği kentin otomotiv ihracatı, yüzde 16 arttı.

Kentin ihracatında 2. sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ocak-nisan döneminde gerçekleştirdiği dış satım ise yüzde 12'lik düşüşle 644 milyon 905 bin dolardan 562 milyon 428 bin dolara geriledi.

Listenin 3. sırasındaki makine ve aksamları sektörünün dört aylık ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5'lik artış yaşandı. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 414 milyon 29 bin dolar olan makine ve aksamları sektörü dış satımı, bu yılın aynı döneminde 453 milyon 339 bin dolara yükseldi.

Bursa'nın dört aylık ihracatına, tekstil ve ham maddeleri sektörü 435 milyon 460 bin, çelik sektörü 275 milyon 205 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 267 milyon 30 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 226 milyon 363 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü 215 milyon 303 bin, iklimlendirme sanayi sektörü ise 166 milyon 349 bin dolar katkıda bulundu.

- Bursa'dan Fransa'ya ihracatta yüzde 88 artış

Bursa'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye Bursa'dan dört ayda gerçekleştirilen ihracat, yüzde 0,7'lik artışla 821 milyon 486 bin dolardan 827 milyon 46 bin dolara çıktı.

2. sıradaki Fransa'ya yapılan dış satım ise yüzde 88,9'luk artışla 320 milyon 190 bin dolardan 604 milyon 919 bin dolara çıktı.

Geçen yılın dört ayında 399 milyon 20 bin dolarlık ihracatın yapıldığı İspanya'ya da bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen dış satım yüzde 4,6'lık artışla 417 milyon 220 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kentin en çok ihracat yaptığı ülke sıralamasında İtalya 378 milyon 602 bin dolarla 4. ve ABD ise 261 milyon 584 bin dolarla 5. oldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ...
Otomobil ve durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ve durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü, ...
DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI  
YEREL HABERLER DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ANNE ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI  
Devrilen motosikletteki anne öldü, oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletteki anne öldü, oğlu yaralandı
Bursa'da profesör darbedildi, olayla ilgili 2 hasta yakını gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da profesör darbedildi, olayla ilgili 2 hasta ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da ...
ARSİYAD, 20'nci yılını ödül töreniyle kutladı
YEREL HABERLER ARSİYAD, 20'nci yılını ödül töreniyle kutladı
Hafriyat kamyonu şarampole devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Meral Akşener: 14 Mayıs akşamı Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz
YEREL HABERLER Meral Akşener: 14 Mayıs akşamı Recep Bey ve ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da ...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa mitinginde ...
Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ihracatı 2,8 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ihracatı 2,8 ...
Nestle Waters Türkiye'nin yeni genel müdürü Fausto Tazzi oldu
YEREL HABERLER Nestle Waters Türkiye'nin yeni genel müdürü Fausto ...
BUSADER'den depremzedelerin eğitimi yararına yardım konseri
YEREL HABERLER BUSADER'den depremzedelerin eğitimi yararına yardım ...
DP'li Uysal: Sizin vazifeniz darbeleri engellemek, seçimi mi iptal edeceksiniz
YEREL HABERLER DP'li Uysal: Sizin vazifeniz darbeleri engellemek, ...
Bursa’da eski damadının arkadaşını öldüren sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Bursa’da eski damadının arkadaşını öldüren sanık ...
Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye nakledilecek
YEREL HABERLER Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 ...
DP Genel Başkanı Uysal, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Uysal, Bursa'da esnaf ziyaretinde ...
BUÜ´de Türkiye Cumhuriyeti´nin ve Haydar Aliyev´in doğumunun 100'üncü yılı konuşuldu
YEREL HABERLER BUÜ´de Türkiye Cumhuriyeti´nin ve Haydar Aliyev´in ...
Bursa'daki barınakta kış uykusundan uyanan ayılar özenle besleniyor
YEREL HABERLER Bursa'daki barınakta kış uykusundan uyanan ayılar ...
Bursa´da, gezi dönüşü tur otobüsünün devrildiği kazanın nedeni, `sürücü hatası´
YEREL HABERLER Bursa´da, gezi dönüşü tur otobüsünün devrildiği ...
Alışveriş merkezinde iki grubun kavgası kamerada
YEREL HABERLER Alışveriş merkezinde iki grubun kavgası kamerada
Karacabey Gölecik Barajı'nın inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Karacabey Gölecik Barajı'nın inşaatı devam ediyor
BAKAN VARANK: PKK'NIN, FETÖ'NÜN TEMSİLCİLERİYLE PAZARLIK YAPIYORLAR (4)
YEREL HABERLER BAKAN VARANK: PKK'NIN, FETÖ'NÜN TEMSİLCİLERİYLE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.