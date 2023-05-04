Bursa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mertcan Çeri (23) idaresindeki 43 YC 767 plakalı otomobil, İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca Mahallesi yakınında A.B'nin (35) kullandığı 54 AGD 314 plakalı tırla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Çeri'nin cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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