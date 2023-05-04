Bursa’da eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi

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BURSA (AA) - Bursa’nın Yıldırım ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul Nazlı Meral'in eşi olan tutuklu sanık Nurullah Meral ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek yazılı savunmasını sundu.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun kendilerine ulaştığını belirterek, raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini aktardı.



Sanık avukatı, Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmediklerini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelecek raporun da beklenmesi gerektiğini belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, BTK'dan istenen raporun beklenmesine, dosyada bulunan güvenlik kamerası kayıtlarıyla alınan imaj örneklerinin mahkemece bilirkişiye tebliğ edilerek çözüm yaptırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlçedeki Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokak'ta yer alan bir apartmanın 3. katındaki evde oturan Nazlı Meral (36) yakınlarınca, 12 Kasım 2022’de bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olaya ilişkin gözaltına alınan kadının eşi Nurullah Meral tutuklanmıştı.

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