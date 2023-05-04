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Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı

AA

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ergin Parlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Ergin Parlar (59) için Ulu Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Banaz, teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı taraftarlar ve Parlar'ın sevenleri katıldı.

Parlar'ın cenazesi, namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Futbol kariyerine 1978 yılında Bursaspor altyapısında başlayan Ergin Parlar, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonundaki efsane kadroda da yer almıştı.

Ergin Parlar, ayrıca Kütahyaspor, İstanbulspor, Eyüpspor, Küçükçekmecespor ve Mudanyaspor'da forma giymişti. Parlar, farklı kulüplerde antrenörlük de yapmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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