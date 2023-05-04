Bakan Varank, Bursa Mustafakemalpaşa'da vatandaşlara hitap etti:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim milletimiz bu aziz vatanı teröristlere bırakır mı? Meydanı bu teröristlere bırakmamamız lazım. Onun için de çok çalışmamız lazım. Gayret etmemiz lazım." dedi.

Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı'na "Kapadokya" renkli Togg ile gelen AK Parti Bursa milletvekili adayı Varank, vatandaşlara hitabında 21 yıldır yaptıkları hizmetlerle, yatırımlarla Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma gayretiyle çalıştıklarını söyledi.

Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durduğunu vurgulayan Varank, 14 Mayıs'ta da bu dik duruşun devam edeceğini dile getirdi.

Varank, Mustafakemalpaşa'ya Togg ile geldiğini belirterek, "Zaman zaman Togg'u kıskanıyorum. Onun havası bizden fazla. Ona gösterilen ilgi bizden fazla ama biz biliyoruz ki Togg'a gösterilen ilgi bir otomobile gösterilen ilgi değil. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarının başka bir nişanesi. Biz ne diyoruz? Türkiye olarak bir olursak, beraber olursak hep birlikte ay yıldızlı al bayrağa hizmet etme sevdasıyla olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Yaptıkları tüm projelerdeki başarıların vatandaşın desteğiyle olduğunu anlatan Varank, "Biz hep yapmanın derdinde olduk. Üretmenin derdinde olduk. Türkiye'de taş üstüne taş koymanın derdinde olduk ama biz bu mücadelenin içerisinde olurken birileri hep bizim karşımızda durdu. Her işimizi kötüledi. Bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştı ama biz durduk mu? Durmadık. Çünkü biz bu milletin neye layık olduğunu gayet iyi biliyoruz." diye konuştu.

Varank, birilerinin Togg, şehir hastaneleri gibi projelere karşı çıktığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer biz onların aklına uysaydık bir şehir hastanemiz olur muydu? Biz onların aklına uysaydık Türkiye'nin otomobili olur muydu? Biz onların aklına uysaydık Osmangazi Köprüsü olur muydu? Onlar ne derse desin yolumuza devam edeceğiz. Bu şehre, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun yolu nereden geçiyor? 14 Mayıs'tan geçiyor. 14 Mayıs'ta bizim sağlam durmamız lazım. Uludağ gibi Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durmamız lazım. Onun için ben sizlerden bir söz istiyorum. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar kaptan köşküne oturtmaya var mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Sadece cumhurbaşkanlığı yetmez. Bizim Meclis'te de güçlü bir şekilde bulunmamız gerekiyor. Onun için bir söz de Meclis için istiyorum. Cumhur İttifakı'nı büyük bir çoğunlukla Meclis'e getirmeye var mısınız? Allah sizlerden razı olsun."

- "İş bilenin kılıç kuşananın"

Türkiye'nin geçmişte koalisyonlardan çok çektiğini kaydeden Varank, "Hatırlayın nasıldı? 'Sana iki bakanlık vereyim. Milletvekillerini transfer edeyim, hükümeti kuralım' diye hep kirli pazarlıklar yapıldı. Belki gençler bunu hatırlamaz ama 1 yıllık, 7 aylık, 1,5 yıllık hükümetlerle bu ülkeyi yönetmeye çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"İktidara gelmek için öyle kirli pazarlıklar yapıyorlar ki artık sadece kendi aralarında değil Türkiye'ye düşman ne kadar terör örgütü varsa onlarla pazarlık da yapıyorlar. Neden? Çünkü iktidara gelmek için yanıp tutuşuyorlar. İzliyor musunuz? Kandil'deki PKK'nın sözde liderleri her gün kimin aleyhine konuşuyor? Cumhurbaşkanı'mızın aleyhine konuşuyor mu? Ne diyorlar? 'Biz geleceğiz 14 Mayıs'ta teröristleri hapishaneden çıkaracağız' diyorlar mı? Kime güvenip söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip söylüyorlar değil mi? FETÖ'cüler her gün tweet atıyor mu? Ne diyorlar? 'Biz geri geleceğiz. KHK'lıları tekrar askere, polise yerleştireceğiz' diyorlar mı? Kime güveniyorlar? Kılıçdaroğlu'na güveniyorlar ama bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz bu aziz vatanı teröristlere bırakır mı? Meydanı bu teröristlere bırakmamamız lazım. Onun için de çok çalışmamız lazım. Gayret etmemiz lazım."

Seçimlerde Mustafakemalpaşa halkının Cumhur İttifakı'nın arkasında duracağına inandıklarını dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Biz size hizmet etmek için sevdalıyız. Biz size hizmet etmek için yanıp tutuşuyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle bunu başaracağız. Aday tanıtım toplantısında 'Bundan sonra Bursa'ya geldik biz Bursalıyız. Dönel kavşağın adı babadır, Heykel'e gitmeyeceğiz. Heykel'e çıkacağız, bundan sonra pide bizim için cantıktır' dedik ama bir şeyi saymadık. Bundan sonra tatlı da bizim için Mustafakemalpaşa tatlısıdır. Onun için biz bu sevdayla sizlere hizmet etme yolunda sizlerden destek bekliyoruz. Nice Togg gibi projeleri, TCG Anadolu gibi projeleri ancak bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yapabilir. Bugüne kadar 21 yıldır bunu ispat etti mi? Bu ülkeye görülmemiş hizmetleri kazandırdı mı? İş bilenin kılıç kuşananın. Allah'ın izniyle biz yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Bu ülkeyi teröristlere peşkeş çektirmeyeceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."

Varank'a, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda partili eşlik etti.

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