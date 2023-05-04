Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, tıra arkadan çarpıp altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkisinde Ali Alagöz'ün (72) yönetimindeki 16 KKT 37 plakalı otomobil, N.E. (66) idaresindeki 34 BL 836 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, Alagöz ve yanındaki Bahri Yaman, (62) tırın altına giren otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Alagöz ile Yaman’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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