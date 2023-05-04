2023 İETT ücretleri ne kadar?

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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Halit Kurtuluş (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Berk Dilmenler)

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Fatih Eren Uğur, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Onurcan Kaçır, Beytullah Hatipoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Emir Kaan Öztürk, Baturalp Burak Güngör)

Setler: 25-20, 21-25, 25-23, 27-25

Süre: 122 dakika (24, 29, 29, 40)





BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5'incilik mücadelesi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Taraflar arasındaki ikinci karşılaşma, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00’te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda yapılacak.

Seride iki galibiyete ulaşacak takım sezonu 5. sırada tamamlayacak.

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