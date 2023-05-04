"Galaktik Tayfa" karakterleri Bursa'da çocuklarla bir araya geldi

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BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Orhaneli ilçesinde çocuklara yönelik "Galaktik Tayfa" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çocuklara ve ailelerine yönelik daveti üzerine "Rafadan Tayfa" karakterleri, 9 Eylül Meydanı'nda Orhanelili çocuklarla bir araya geldi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" gösteri tırında yapılan etkinliğe ilçe merkezinden öğrencilerin yanı sıra Orhaneli Belediyesince çevre kırsal mahallelerden ulaşımları sağlanan çocuklar katıldı.

Çocuklar, hem eğlendikleri hem de öğrendikleri programda Rafadan Tayfa karakterleri Hayri, Kamil, Akın, Mert, Hale ve Sevim'le fotoğraf çektirdi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, çocuklara çikolata ve pamuk şeker ikram etti.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Aykurt, bu gösterinin ilçedeki çocuklara ilham olabilmesi adına düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a, Rafadan Tayfa ekibine ve Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Türkiye'de son yıllarda özellikle teknolojik anlamda büyük dönüşüm yaşandığını belirten Aykurt, "Bu bağlamda çocuklarımızın da bu bilgileri harmanlayıp geliştirmeleri çok önemli. Teknoloji çağının çocuklarımız üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkileri mevcut. Teknolojinin etkilerini yönetmek ve çocukların sağlıklı bir şekilde teknolojiyi kullanmalarını sağlamak ise bizlerin desteği ve çalışmalarıyla olabilir. Bu tarz bir etkinlikle şehir şehir miniklerimizi ziyaret edip faydalı, öğretici, aynı zamanda onların dikkatini çeken, eğlenceli içerik üreten Bakanlığımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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