2. Gemlik Film Festivali'nin kısa film yarışmasına başvurular başladı

BURSA (AA) - Gemlik Belediyesince bu yıl ikincisi 20-23 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gemlik Film Festivali kapsamında kurmaca dalında kısa film yarışması başvuruları başladı.

Yarışma için bir konu ya da tema bulunmazken, kısa filmler için süre sınırı en fazla 20 dakika olacak ve başvurular "www.filmfreeway.com" web sitesinden 1 Temmuz saat 12.00’ye kadar kabul edilecek.

Sadece Türkiye’den katılımcıların eserlerinin kabul edileceği yarışmada filmler, alanında uzman kişilerden oluşan ön jüri değerlendirecek. Kısa Film Yarışması Ön Seçici Kurulunda, yönetmen Ceren Şahan, görüntü yönetmeni Hayri Çölaşan, yönetmen Gültekin Bayır yer alıyor. Festivalin ana jüri üyeleri ve programı yakında açıklanacak.

Ön jürinin değerlendirmesi sonrası belirlenen 10 film; oyuncu ve yönetmenlerden oluşan jüri tarafından izlenecek.

Yarışmada dereceye girenler için birincilik ödülü 25 bin, ikincilik ödülü 20 bin, üçüncülük ödülü 15 bin, mansiyon ödülü ise 10 bin lira olarak belirlendi.

Festivalle ilgili tüm detaylara "www.gemlikfilmfestivali.com" web sitesinden ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.